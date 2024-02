XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

49,77 EUR +0,28% (15.02.2024, 10:46)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 100 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 15.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2023 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei 6,4 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com. (15.02.2024/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Selbst gesteckte Erwartungen erfüllt - AktienanalyseDer IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) hat trotz zurückhaltender Kunden seine Jahresziele erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz um 6,8 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro und das Ergebnis vor Steuern um 6,7 Prozent auf 374 Mio. Euro geklettert. Die Umsatzrendite vor Steuern habe damit wie geplant bei 5,8 Prozent stagniert. Für Umsatz und Gewinn habe Bechtle zuletzt jeweils ein Wachstum von fünf bis zehn Prozent in Aussicht gestellt."In dem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld des Geschäftsjahres 2023 ist es Bechlte gelungen, erneut stärker zu wachsen als der Markt", habe sich Vorstandschef Thomas Olemotz zufrieden gezeigt. Dies sei eine beeindruckende Leistung und belege die Resilienz des Geschäftsmodells gerade auch in schwierigen Zeiten. Auch Anleger hätten positiv reagiert. (Ausgabe 06/2024)Börsenplätze Bechtle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:49,85 EUR +0,42% (15.02.2024, 11:05)