XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

43,26 EUR +1,26% (14.08.2023, 09:16)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com. (14.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) charttechnisch unter die Lupe.Seit November 2021 habe die Bechtle-Aktie deutliche Kursverluste einstecken müssen. Doch das Ausmaß der Korrektur sei durchaus spannend: Auf Basis verschiedener Hoch- und Tiefpunkte der Jahre 2019/20 sowie der 50%-Korrektur des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2008 durchlaufe der Titel aktuell eine Stabilisierungsphase. Das sei möglicherweise sogar zu zurückhaltend formuliert, denn ein Spurt über die Abwärtstrendlinie seit August vergangenen Jahres (akt. bei 42,95 EUR) würde eine inverse S-K-S-Formation komplettieren. Letzteres käme einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich, welcher nicht nur die eingangs beschriebene Abwärtsbewegung vergessen machen, sondern auch ein Anschlusspotenzial von rund 10 EUR eröffnen würde. Auch hier sei der Signalgeber in Form des o. g. Abwärtstrends besonders interessant, denn dieser harmoniere gut mit einem weiteren Fibonacci-Level (43,59 EUR). Rückenwind für einen möglichen Ausbruch würden derzeit diverse Indikatoren liefern. Hervorheben möchten die Analysten den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) und das frische MACD-Kaufsignal. In der Summe fehle also nur noch ein kleines Mosaiksteinchen für eine abgeschlossene Bodenbildung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:43,53 EUR +2,23% (14.08.2023, 09:31)