Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 80 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Als Gründungsmitglied der Global IT Alliance (GITA) verfügt Bechtle zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt. Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 13.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2021 lag der Umsatz bei 5,31 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com (01.09.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Mehr Chancen als Risiken - AktienanalyseDer IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) blickt auf ein weiteres erfolgreiches Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz der fortdauernden Lieferengpässe und der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation sei der Umsatz von April bis Juni um 14,5 Prozent auf 1,42 Mrd. Euro gestiegen. Das Geschäftsvolumen sei sogar noch stärker um 16,0 Prozent auf 1,66 Mrd. Euro gewachsen. Das Vorsteuerergebnis habe sich um neun Prozent auf 88,5 Mio. Euro erhöht. Unter dem Strich sei der Gewinn um 10,8 Prozent auf 63,6 Mio. Euro gestiegen. Damit liege Bechtle zum Halbjahr deutlich über Plan. Zu einer Prognoseerhöhung habe sich CEO Thomas Olemotz dennoch nicht durchringen können. Zwar sei die Bereitschaft der Kunden in Digitalisierung zu investieren ungebremst, so der Manager. Aber: "Die Herausforderungen im weiteren Jahresverlauf werden sicherlich anhalten, vielleicht sogar noch steigen." Für 2022 stelle Olemotz daher trotz zweistelliger Zuwächse in den ersten sechs Monaten weiterhin einen "deutlichen" Anstieg von Umsatz und Vorsteuerergebnis in Aussicht, was nach Leseart des Unternehmens einem Plus von fünf bis zehn Prozent entspreche.Überschattet worden sei das Zahlenwerk zudem von der schwachen Entwicklung des freien Finanzmittelflusses - der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sei erneut negativ gewesen, was viele Investoren erst einmal zum Ausstieg und Analysten zu Kurszielsenkungen bewegt habe. Dennoch sähen die meisten Experten auf dem aktuellen Niveau mehr Chancen als Risiken. (Ausgabe 34/2022)Börsenplätze Bechtle-Aktie: