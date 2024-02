Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

49,95 EUR +3,18% (06.02.2024, 16:53)



XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

49,84 EUR +3,51% (06.02.2024, 16:35)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeiter. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com. (06.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Nachdem die großen amerikanischen Technologiekonzerne Meta Platforms, Microsoft und Co bei den jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen hätten überzeugen können, würden die Geschäfte bei einem deutschen IT-Dienstleister ähnlich gut laufen.Bei dem Unternehmen handele es sich um den in Neckarsulm ansässigen IT-Konzern Bechtle, der am Dienstag erfreuliche Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt habe. Konzernchef Thomas Olemotz habe sich besonders erfreut über die sehr positive Entwicklung beim Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Großkunden gezeigt. Laut dem CEO sei es Bechtle gelungen, mit 7% erneut deutlich stärker zu wachsen als der Markt. Ursache hierfür sei die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die Nachrichten seien an der Börse gut angekommen; in einem eher schwächeren Marktumfeld habe die Bechtle-Aktie knapp 1% zulegen können.Die Schwaben seien kürzlich durch einen Vertrag mit dem Innovation-Park-Intelligence (IPAI) Mitglied des europäischen Leuchtturmprojekts für Künstliche Intelligenz geworden. Mit der Erweiterung des Angebots für KI-Anwendungen bei der Mehrheitsbeteiligung Planet AI fokussiere sich Bechtle immer stärker auf Künstliche Intelligenz. Der Aktienkurs profitiere davon - innerhalb eines Monats habe er mehr als 11% an Wert gewonnen. Die Attraktivität der Bechtle-Aktie werde durch eine gute Dividendenpolitik untermauert. Seit dreizehn Jahren steigere Bechtle seine Dividendenzahlungen; im Durchschnitt seien sie in den letzten 10 Jahren um 15% erhöht worden, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Bechtle-Aktie: