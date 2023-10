Börsenplätze Bechtle-Aktie:



44,63 EUR -0,62% (12.10.2023, 11:42)



44,65 EUR -0,51% (12.10.2023, 11:41)



DE0005158703



515870



BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com (12.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bechtle gehe von einer Belebung des Geschäfts im Rest des Jahres aus. Mit dieser Ankündigung sei die Aktie des IT-Dienstleisters nach den Q2-Zahlen im August aus ihrer Lethargie erwacht. Würden die Zahlen zum dritten Quartal diese Einschätzung bestätigen, dürfte die Aktie weiter im Aufwind bleiben. Das würden die Analysten sagen.Die europäischen Softwareunternehmen und IT-Dienstleister dürften für das saisonal eher maue dritte Quartal wie schon im Vorquartal eine schwächere Nachfrage nach klassischer Infrastruktur, aber ein höheres Interesse für Netzwerklösungen, Datenzentren und komplexe Projekte berichten, so UBS-Analystin Kathinka de Kuyper in einer Branchenstudie.Wegen der anhaltenden Zurückhaltung bei den IT-Ausgaben blieben Unsicherheiten über die Budgets im wichtigen Schlussquartal. Bechtle habe im Juli über einen Anstieg der Auftragseingänge berichtet. Auch wenn die Zurückhaltung mittelständischer Unternehmen zwar wohl anhalten werde, rechne sie im E-Commerce mit einer Rückkehr des Wachstums. Bechtles Margen dürften indes unter Druck geraten, wenn der Rückenwind durch den Auftragsbestand nachlasse. Die Analystin der Schweizer Großbank habe ihre Einschätzung für die Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro bestätigt."Der Aktionär" sehe Bechtle auf Kurs. Nach der Konsolidierung auf hohem Niveau sollte die Aktie im Vorfeld der Zahlen wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 46,70 Euro nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link