Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

46,44 EUR -5,69% (19.02.2024, 17:20)



XETRA-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

46,22 EUR -6,11% (19.02.2024, 17:09)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeiter. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleitet Bechtle bei ihrer digitalen Transformation und bietet herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 6 Mrd. Euro. Mehr unter: bechtle.com. (19.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Die britische Investmentbank Barclays erwarte im laufenden Jahr bestenfalls stagnierende Gewinne von Bechtle. 2024 dürfte herausfordernd werden für den IT-Dienstleister aus Neckarsulm, so Analyst Orson Rout in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Aktie sei im Handelsverlauf auf -6% abgesackt.Die britische Investmentbank Barclays habe sich in einer neuen Studie die Bechtle AG beschäftigt und die Bewertung der Aktie mit "underweight" und einem Kursziel von 40 Euro aufgenommen. "Dass 2023 die Gewinne stabil geblieben sind, lag an ungewöhnlich hohen "sonstigen Erträgen" und das dürfte sich 2024 umkehren", erwarte er.Strukturelle Belastungen sehe der Experte vor allem in der E-Commerce-Sparte. Er verweise darauf, dass diese Sparte ein reines Handelsgeschäft sei, bei dem Kunden wohl nie komplexere Dienstleistungen in Anspruch nehmen dürften. Entsprechend sei hier das Margenwachstum begrenzt, denn für Dienstleistungen könnten die Margen doppelt so hoch sein wie die Produktmargen. Darüber hinaus rechne er mit zunehmender Konkurrenz durch den Handelsriesen Amazon.Ebenfalls Probleme sehe der Barclays-Analyst für den Bereich kleinere und mittelgroße Unternehmen (KMU) und das Hardware-Geschäft des IT-Konzerns. Diese Probleme seien zwar eher kurzfristig, teilweise aber ebenfalls strukturell. Die Unsicherheit in der ersten Jahreshälfte dürfte vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage und damit wohl zunehmender Insolvenzen wachsen, habe er geschrieben. Hardware-exponierte IT-Anbieter wie Bechtle dürften deshalb mehrere schwierige Quartale vor sich haben. Strukturell weise Rout auf den immer noch vorherrschenden Gegenwind durch das Lieferantenrisiko hin. Dies sei ein weiterer kurzfristiger Nachteil, da Bechtle sehr stark im Untersegment PC engagiert sei.Zudem gehe er von höheren Abschreibungen aus, als dies im Durchschnitt von Analysten erwartet werde. "Der Investitionsaufwand hat sich in den letzten Jahren verdoppelt, wobei die damit verbundenen Amortisationen und Abschreibungen um Jahre hinterherhinken", erkläre er und rechne auch von dieser Seite mit Belastungen in den nächsten Jahren. Ein Gewinnwachstum in diesem Jahr sehe er daher nicht.Entsprechend der Einstufung "underweight" rechne Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor unterdurchschnittlich entwickeln werde. (Analyse vom 19.02.2024)Mit Material von dpa-AFX