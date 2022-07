Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

36,41 EUR +0,03% (19.07.2022, 08:43)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 80 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Als Gründungsmitglied der Global IT Alliance (GITA) verfügt Bechtle zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.800 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2021 lag der Umsatz bei 5,31 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com (19.07.2022/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktie mahnt zur Vorsicht - ChartanalyseDie Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) kann aus charttechnischer Sicht nicht überzeugen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei befinde sich diese bereits seit Monaten in einem Abwärtstrend und trotz des fortgeschrittenen Stadiums und Verlusten von ca. 50% finde sich noch nicht genug Kaufinteresse, um eine größere Erholung zu starten. Über mehr als eine Seitwärtsbewegung im Bereich von 36 EUR sei die Aktie in den vergangenen Wochen nicht hinausgekommen. Dabei zeige diese kurzfristig sogar relative Schwäche gegenüber dem DAX und Co.Das aktuelle Kursgeschehen in der Bechtle-Aktie mahne immer noch zur Vorsicht. Es bestehe die Gefahr neuer Jahrestiefs. Unglücklicherweise gebe es unterhalb von ca. 36 EUR erst wieder im Bereich von 28 bis 26 EUR eine markante Unterstützungszone aus dem Corona-Crash. Natürlich könnte sich die Aktie auch vorher stabilisieren, das wäre jedoch aus charttechnischer Sicht im "luftleeren Raum". Eine bullische Alternative gäbe es. In dieser komme es um 36 EUR maximal zu einem bärischen Fehlausbruch, den die Käufer dann für eine Rally in Richtung 40 EUR und später darüber hinaus nutzen würden. Im Bärenmarkt käme es dann zu einer spürbaren Erholung. (Analyse vom 19.07.2022)Börsenplätze Bechtle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:36,68 EUR -1,77% (18.07.2022, 17:36)