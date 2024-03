Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bechtle AG:



Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit über 100 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.



Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 15.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2023 lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei 6,4 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com. (15.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Nachdem die Anleger am Montagmorgen noch verhalten auf die Bechtle-Zahlen reagiert hätten, notiere die Aktie am Nachmittag rund fünf Prozent höher. Der IT-Dienstleister rechne nach einem Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr trotz trüber Wirtschaftsaussichten mit weiterem Wachstum. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis sollten in diesem Jahr "deutlich" zulegen.Konkret rechne Bechtle mit einem einem Anstieg zwischen fünf und zehn Prozent bei Umsatz und Ergebnis. Analysten hätten vereinzelt befürchtet, dass Bechtle in diesem Jahr sein Ergebnis kaum würde steigern können.Der Analyst Michael Briest von der Schweizer Großbank UBS habe in dem Ausblick aber weniger den Treiber gesehen, denn er habe ihn als im Rahmen der Erwartungen bezeichnet. Sein Lob habe in einer ersten Reaktion eher dem starken Free Cashflow des IT-Dienstleisters im Schlussquartal gegolten.Vergangenes Jahr habe Bechtle den Gewinn um knapp sechs Prozent auf 265,5 Mio. Euro gesteigert. Die Dividende solle um fünf Cent auf 0,70 Euro/Aktie steigen. Daten zu Umsatz und Ergebnis habe Bechtle bereits Anfang Februar präsentiert. Der Umsatz sei um 6,5 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro gestiegen. Der Vorsteuergewinn sei um 6,8 Prozent auf 374,5 Mio. Euro gewachsen. Die entsprechende Marge sei bei 5,8 Prozent stabil geblieben.Obwohl die deutsche Wirtschaft schwächle, bleibe die Nachfrage nach IT-Infrastruktur weiterhin hoch. Ein Trend, der in den nächsten Jahren nicht aufhören, sondern sich angesichts der KI-Thematik eher verstärken sollte.Mutige Anleger können bei der Bechtle-Aktie einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Wer konservativer agieren möchte, sollte auf den Ausbruch über das Hoch aus dem März 2022 warten. (Analyse vom 15.03.2024)mit Material von dpa-AFX