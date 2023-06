Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.06.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer wolle mit seiner Division Crop Science angrenzende Märkte erschließen und somit das geschätzte Spitzenumsatzpotenzial massiv ausweiten. Auf dem Innovation Summit 2023 hätten die Leverkusener das entsprechende Wachstumspotenzial aufgezeigt. Trotz der guten Aussichten wolle der Blue Chip jedoch einfach nicht an Fahrt aufnehmen.Insgesamt rechne Bayer mit einem potenziell erreichbaren Volumen von mehr als 100 Milliarden Euro in diesen an die klassische Landwirtschaft angrenzenden Märkten, sei einer Pressemitteilung zu entnehmen. Damit könne die Division ihr Marktpotenzial, das heute bei mehr als 100 Milliarden Euro für das Kernportfolio liege, verdoppeln, so Bayer. Geplant sei, Mitte des nächsten Jahrzehnts die regenerative Landwirtschaft auf mehr als 160 Millionen Hektar voranzutreiben.Nicht zuletzt durch die milliardenschwere Übernahme von Monsanto sei Bayer im Bereich Crop Science und den untergeordneten Segmenten wie Pflanzenfruchtbarkeit, biologischen Produkte, Carbon Farming, Präzisionsanwendungen oder auch digitalen Plattformen stark aufgestellt."Wir möchten uns in der Landwirtschaft noch viel breiter aufstellen. Als stärkster Innovationsmotor der Branche und mit marktführenden Positionen ist Bayer besser als andere Unternehmen in der Lage, Landwirten Lösungen zu bieten, die sie vor dem Hintergrund der Ernährungssicherheit und des Klimawandels dringend benötigen", sei Bayer-Vorstand Rodrigo Santos überzeugt.Die Sparte Crop Science biete Bayer enorme Wachstumsmöglichkeiten, wenngleich die Division in den vergangenen Jahren durch die Causa Glyphosat in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Indes sei die Bayer-Aktie auf ein neues Mehrmonatstief abgerutscht. Auch wenn der neue CEO Bill Anderson den Konzern neu beleben könnte, dränge sich derzeit aufgrund des Charts kein Einstieg auf. Wer in der Bayer-Aktie investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.