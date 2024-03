Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX-Konzern sehe sich mit dem Auslauf der Patente bei den beiden Top-Sellernundkonfrontiert. Bei seinem jährlichen Pharma Media Day 2024 habe Bayer über die jüngsten Fortschritte in der Transformation seines Pharmageschäfts berichtet. Ein wichtiges Medikament solle in diesem Jahr den Blockbuster-Status erlangen.Die Rede sei von(Darolutamid). Hierbei handele es sich um ein Prostatakrebsmedikament, welches Bayer in Zusammenarbeit mit der finnischen Orion entwickelt und zur Zulassung geführt habe. Die Leverkusener würden damit rechnen, dass das Medikament in diesem Jahr einen Produktumsatz von über einer Milliarden Dollar erreichen könne und somit den Blockbuster-Status erlangen werde.sei der am schnellsten wachsende Androgenrezeptor-Inhibitor in den USA, so Bayer in einer Pressemitteilung. Das DAX-Unternehmen peile in der Spitze-Erlöse von über 3 Milliarden Euro pro Jahr an.Die Basis für weiteres Wachstum könnten zusätzliche positive Daten zum Medikament schaffen. Die Ergebnisse der nächsten zulassungsrelevanten Studie, ARANOTE, wolle Bayer noch in diesem Jahr vorlegen. Die Studie laufe bereits seit dem ersten Quartal 2021.sei im Bereich der Onkologie-Produkte von Bayer zweifelsohne der größte Hoffnungsträger und schon jetzt ein wichtiger Wachstumstreiber, um wegbrechende Erlöse beiundzu kompensieren. Die Leverkusener seien allerdings auf weitere Produkte mit Blockbuster-Potenzial angewiesen, um die Pharma-Division fit für die Zukunft zu machen. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Erlöse 2023 von 10,4 auf 9,7 Milliarden Euro zurückgegangen.Anleger bleiben bei Bayer vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)