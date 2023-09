Börsenplätze Bayer-Aktie:



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Mehrere Umweltorganisationen hätten Glyphosat-Herstellern wie Bayer vorgeworfen, im EU-Zulassungsverfahren Risiko-Informationen unterdrückt zu haben. Die österreichische Organisation Global 2000 habe am Mittwoch in Wien eine weitere Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien angekündigt, der sich auch das Pesticide Action Network - Germany (PAN Germany) und weitere Gruppierungen angeschlossen hätten.Die Umweltaktivisten hätten der Staatsanwaltschaft ihre ergänzenden Vorwürfe zu bereits eingebrachten Strafanzeigen wenige Wochen vor einer geplanten EU-Entscheidung zu Glyphosat übermittelt. Mitte Oktober sollten EU-Staaten darüber entscheiden, ob sie einem Vorschlag der Europäischen Kommission zustimmen und das Herbizid für weitere zehn Jahre zulassen würden.Die Bayer AG und weitere nicht namentlich genannte Glyphosat-Hersteller hätten in dem Verfahren für die Verlängerung der Zulassung mutmaßlich wissenschaftliche Studien unterschlagen, habe es in dem Schreiben an die Justiz geheißen. Die Umweltschützer hätten unter anderem Untersuchungen zur toxischen Wirkung des Unkrautmittels auf das Nervensystem, zum Krebsrisiko und zur Aufnahme der Substanz durch die Haut genannt. Es bestehe der Verdacht, dass die Produzenten "die Behörden und die Öffentlichkeit über die wahre Wirkweise und die Gefährlichkeit von Glyphosat auf Mensch, Tier und Umwelt" getäuscht und somit Betrug begangen hätten.Die Causa Glyphosat sei seit Jahren ein enormer Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie. Ohnehin gebe der DAX-Wert derzeit aus charttechnischer Sicht ein trauriges Bild ab. Mehrere Unterstützungen seien zuletzt gefallen, am Mittwoch sei der Titel sogar auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Die AKTIONÄR-Empfehlung sei somit vor Kurzem bei 46,00 Euro ausgestoppt worden.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Bayer-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 27.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link