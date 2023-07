Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharmakonzern Bayer habe seine Prognose für 2023 aufgrund weiterer massiver Rückgänge im Umsatz von Produkten, die das umstrittene Pestizid Glyphosat enthalten würden, herunterkorrigiert. Nachbörslich komme die Aktie deutlich unter Druck. Rund 2,5 Prozent habe sie direkt nach der Veröffentlichung verloren.Die revidierten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 würden nun auf einen währungsbereinigten Umsatz zwischen 48,5 und 49,5 Milliarden Euro hindeuten, im Vergleich zu vorherigen Schätzungen von 51 bis 52 Milliarden Euro. Gleichzeitig sei die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen von 12,5 bis 13,0 Milliarden Euro auf 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro gesenkt worden. Darüber hinaus erwarte Bayer jetzt ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 6,20 und 6,40 Euro und einen Free Cash Flow von etwa null Euro, was eine erhebliche Abweichung von den vorherigen Schätzungen von 7,20 bis 7,40 Euro beziehungsweise etwa 3,0 Milliarden Euro darstelle.Im Hinblick auf das zweite Quartal 2023, für das noch keine geprüften Zahlen vorlägen, rechne Bayer mit einem Umsatz von rund 11,0 Milliarden Euro und einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 2,5 Milliarden Euro. Das erwartete Ergebnis je Aktie liege bei 1,20 Euro und der Free Cash Flow bei etwa minus 0,5 Milliarden Euro.Bayer habe bereits in der Ergebniskommunikation zum ersten Quartal eine Zielsetzung im unteren Bereich der Prognose für den Konzernumsatz und das Konzernergebnis für das Gesamtjahr angekündigt. Der anhaltende Preisverfall und das verringerte Volumen, vor allem bei Glyphosat-basierten Produkten, verschärft durch ungünstige Witterungsbedingungen, hätten den Druck auf das Unternehmen erhöht. Darüber hinaus gehe Bayer davon aus, aufgrund der erwarteten Marktentwicklung, insbesondere im Glyphosatgeschäft, eine Goodwill-Abschreibung von etwa 2,5 Milliarden Euro vornehmen zu müssen, was zu einem negativen Konzernergebnis von etwa 2,0 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2023 führen werde. Bayer plane, die detaillierten Ergebnisse für das zweite Quartal am 8. August 2023 zu veröffentlichen.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 46 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.