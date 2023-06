Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (06.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Erst vor wenigen Tagen habe Bill Anderson beim DAX-Unternehmen die Position des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Nachdem Bayer zu Monatsbeginn bereits einen Lizenzdeal mit Cedilla Therapeutics habe vermelden können, hätten die Leverkusener am Montag nachgelegt. Der Konzern verstärke sein Gentherapie-Portfolio.So arbeite Bayer fortan mit Acuitas Therapeutics zusammen, um die Entwicklung von Lipid-Nanopartikel-Systemen für molekulare Therapeutika voranzutreiben. Die LNP-Technologie von Acuitas ermögliche den gezielten Transport von Ribonukleinsäuren (RNA) in die Leber und werde die Gen-Editierungsprogramme von Bayer verstärken, heiße es in einer Pressemitteilung."Um Patienten, die keine Zeit zu verlieren haben, bahnbrechende Innovationen bereitstellen zu können, ist die Entwicklung von Therapien in großem Maßstab von grundlegender Bedeutung", so Jost Reinhardt, Leiter Zell- und Gentherapie, Pharmaceuticals Division, bei Bayer. "Die klinisch validierte und skalierbare LNP-Technologie von Acuitas unserem Technologie-Repertoire hinzufügen zu können, ist ein weiterer wichtiger Schritt für uns, unsere Führungsposition im Bereich der Zell- und Gentherapien auszubauen."Durch den Entwicklungsvertrag mit Lizenzoption würden Bayer und seine auf Gentherapie spezialisierte Tochtergesellschaft Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) Zugang zu Acuitas hochwirksamer ionisierbarer Lipidtechnologie und LNPs erhalten, so die Leverkusener weiter.Angesichts des angeschlagenen Chartbilds dränge sich derzeit aber kein Einstieg auf. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2023)