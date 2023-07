Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,48 EUR +0,08% (19.07.2023, 21:23)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,36 EUR -0,08% (19.07.2023, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (19.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe die letzten Tage wieder aufholen können. Positiver Newsflow habe die Scheine beflügeln können. So habe der Pharma-Riese mitgeteilt, dass eine Experten-Kommission das Herzmedikament Verquvo zur Behandlung von Herzinsuffizienz empfehle. Auch die starken Zahlen des Rivalen Novartis würden die Bayer-Aktie antreiben. So sei jetzt die Lage.Der Bayer-Aktie hätten die zuletzt positiven News gutgetan. Noch vor zwei Wochen habe die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gedroht bei 50 Euro nach unten gebrochen zu werden. Zwar habe das Papier sogar schon zwischenzeitig unter diesem Support geschlossen. Jedoch habe dies sich in den folgenden Handelstagen als Fehlausbruch erwiesen.Unter einem Kaufsignal beim Stochastik-Indikator habe die Bayer-Aktie die Trendlinie prompt zurückerobert und habe von dort aus einen Rebound gestartet. Nun gelte es, dass sich der Titel schnell bis an das nächste Volume-Peak nahe der 50-Tage-Linie (auf Wochenbasis) bei 54 Euro zurückkämpfe. Dann stünden die Chancen gut, dass die nächsten Widerstandsbereiche um die Marke von 58 Euro in den Fokus genommen werden.Investierte bleiben bei der Bayer-Aktie dabei und passen den Stoppkurs auf 46 Euro an, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: