Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) fiel gestern um -1,6%, nachdem das Unternehmen einem Vergleich in Millionenhöhe in den USA zugestimmt hat - in Folge von illegalen Provisionen und Falschangaben bei der Vermarktung von gewissen Medikamenten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Am Montagabend habe die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) die Aufnahme von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bekanntgegeben. Der Elektro- und Energietechnikhersteller solle in Zukunft den Kochboxenversender HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ersetzen, dessen Aktie im Laufe dieses Jahres um fast zwei Drittel an Wert verloren habe. Die Änderungen würden per 19.09. wirksam. (06.09.2022/ac/a/m)



