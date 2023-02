Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie zeige sich heute stark. Am Dienstagnachmittag liege sie über 0,8% im Plus, während der DAX negativ notiere. Nachdem das Papier des Leverkusener Pharma-Riesen den Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend letzte Woche noch nicht geschafft habe, könnte es nun bald so weit sein. Das nächste Kaufsignal stehe bevor.Ganz kurz sei Bayer am 9. Februar über die Abwärtstrendlinie gesprungen, die seit 2015 intakt sei, und habe gleichzeitig sein Jahreshoch bei 65,66 Euro markiert. Aber schon wenige Stunden später habe die Aktie wieder deutlich darunter notiert und die Handelswoche sogar unter der 60-Euro-Marke beendet.In der abgelaufenen Woche habe die Bayer-Aktie in einer Seitwärtsrange gehandelt. Doch diese könnte sie bald verlassen, denn das Chartbild stehe kurz davor ein sogenanntes Gold Cross zu bilden. Dabei kreuze der GD50 den GD200 von unten nach oben, wodurch in der Regel weitere Marktteilnehmer zum Kauf angeregt würden.Am wichtigsten sei jedoch die Abwärtstrendlinie bei circa 62 Euro. Schaffe der Kurs den Sprung darüber und markiere anschließend ein neues Jahreshoch, sollte die Bodenbildung abgeschlossen sein. Der Beginn eines neuen Aufwärtstrend wäre dann wahrscheinlich.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link