Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,42 EUR +1,22% (08.07.2022, 13:33)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,49 EUR +1,59% (08.07.2022, 13:20)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (08.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beiden DAX -Unternehmen Bayer und BASF müssten sich weiter mit Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Unkrautvernichter Dicamba auseinander setzen. Das neueste gerichtliche Verfahren hätten die beiden Gesellschaften für sich entscheiden können, es stehe allerdings ein weiteres auf der Agenda, um für Klarheit zu sorgen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters seien Bayer und BASF in einem neuen Verfahren zur Zahlung von 60 Millionen Dollar Strafschadenersatz an einen Pfirsichbauern aus Missouri verurteilt worden, der behauptet habe, das von ihnen hergestellte Herbizid Dicamba sei auf seine Obstplantage gelangt und habe seine Ernte geschädigt. Ursprünglich hätten die Geschworenen 250 Millionen Dollar Schadenersatz dem Kläger zugesprochen (Gesamturteil 265 Millionen Dollar).Demnach habe das 8. US-Berufungsgericht befunden, dass eine Bundesjury fälschlicherweise angewiesen worden sei, den Strafschadenersatz für Bayer und BASF gemeinsam und nicht getrennt zu bemessen, heiße es weiter. Nun bedürfe es einen weiteren Verfahren, um den Strafschadenersatz für jedes Unternehmen zu bestimmen, so Reuters.BASF und Bayer müssten sich weiter mit Dicamba-Rechtsstreitigkeiten auseinander setzen. Bei den Leverkusenern kommt die Causa Glyphosat noch hinzu - die Aktie ist für den AKTIONÄR nach wie vor kein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link