Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Es habe sich bereits angebahnt: Der Pharmakonzern müsse seine Jahresziele zurückschrauben. Bayer führe die negative Entwicklung vor allem auf die weiter massiv zurückgegangenen Umsätze mit glyphosatbasierten Produkten zurück. Anleger würden verschnupft reagieren und die Aktie am Dienstag ans DAX-Ende schicken.Mit Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung habe Emily Field von der Barclays Bank zudem ein wenig den Eindruck, als habe der Agrarchemie- und Pharmakonzern alles Negative erfassen möchten, habe die Analystin in einer Einschätzung geschrieben. Investoren dürften nun die Frage stellen: "War es das?" Der Mittelwert der für 2023 in Aussicht gestellten Spanne für das Ergebnis je Aktie liege um drei Prozent unter der Konsensprognose.Bayer erwarte nun einen Umsatz zwischen 48,5 und 49,5 Mio. Euro (zuvor: 51,0 bis 52,0 Mrd. Euro), das EBITDA vor Sondereinflüssen solle sich zwischen 11,3 und 11,8 Mrd. Euro einpendeln (12,5 bis 13,0 Mrd. Euro). Unter dem Strich könnte so ein Ergebnis von 6,20 bis 6,40 Euro je Aktie in den Büchern stehen. Zuvor sei Bayer von einem Gewinn pro Papier zwischen 7,20 und 7,40 Euro ausgegangen.Für das zweite Quartal prognostiziere Bayer - die finalen Eckdaten sollten am 8. August präsentiert werden - einen Umsatz in Höhe von 11,0 Mrd. Euro sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 2,5 Mrd. Euro in Aussicht. Daraus solle ein Ergebnis je Aktie von 1,20 Euro resultieren. Der Free Cash Flow solle sich sogar auf etwa minus 0,5 Mrd. Euro belaufen."Neben der Aufspaltungsfantasie und der günstigen Bewertung des Konzerns darf allerdings die jüngste operative Entwicklung nicht vergessen werden. Mit den Zahlen zum ersten Quartal haben sich die Leverkusener nicht gerade mit Ruhm bekleckert, Berenberg-Analyst Sebastian Bray rechnet im zweiten Halbjahr sogar mit einer Gewinnwarnung. Auch charttechnisch gibt der DAX-Wert keine gute Figur ab - selbst die jüngsten Gerüchte um Crop Science wurden wieder im Keim erstickt", habe DER AKTIONÄR in Ausgabe 29/23 geschrieben.Das operative Geschäft bei Bayer habe weiter Sand im Getriebe, es würden derzeit einfach die Impulse fehlen. Mit einem nachhaltigen Rutsch unter die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke trübe sich zudem das Chartbild wieder massiv ein.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)