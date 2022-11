Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (07.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer lege am morgigen Dienstag seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Nach einem guten ersten Halbjahr habe Bayer die Jahresziele im Sommer angehoben. Für 2022 stehe seither auf Basis der Wechselkurse vom 30. Juni ein Umsatz von insgesamt 50 bis 51 Milliarden Euro im Plan.Davon sollten 26 bis 27 Prozent als bereinigtes operatives Ergebnis hängen bleiben. Damit kalkuliere Bayer mit etwa 13 Milliarden Euro bereinigtem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Bayer profitiere auch stark von der Entwicklung der Wechselkurse, also etwa vom schwächeren Euro und einem etwas erholten Brasilianischen Real.Bereinigt um solche Wechselkurseffekte, erwarte Bayer 2022 einen Umsatz von 47 bis 48 Milliarden Euro. Dies entspreche einem Plus von etwa 8 Prozent. Als bereinigtes operatives Ergebnis sollten auf dieser Basis rund 12,5 Milliarden Euro hängen bleiben.Im Durchschnitt würden Analysten laut von Bayer zur Verfügung gestellter Daten für das dritte Quartal mit einem Umsatz von fast 11 Milliarden Euro rechnen, nach 9,8 Milliarden vor einem Jahr. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte um gut 10 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen sein.Analyst Richard Vosser von der Bank J.P. Morgan rechne mit einem "soliden Quartal und einer Erhöhung der Unternehmensprognose für das nominale Wachstum." So dürfte Bayer wegen des fortgesetzten Rückenwinds von der Währungsseite mit einem Jahresumsatz von 50,5 bis 51,5 Milliarden Euro kalkulieren, bei einer unveränderten Margenprognose würde sich so ein bereinigtes operatives Ergebnis von 13,5 Milliarden Euro ergeben. An den um Wechselkurseffekte bereinigten Zielen dürften die Leverkusener aber festhalten.Die Bayer-Aktie habe sich zuletzt von ihren Tiefs von Anfang Oktober bei 46,70 Euro lösen können. Im Vorfeld der Zahlen notiere das Papier am heutigen Montag gut ein Prozent im Plus bei 54,44 Euro. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie ein wichtiges charttechnisches Signal. Übergeordnet bleiben weiterhin die PCB- und Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA ein großer Belastungsfaktor für die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer AG. (Analyse vom 07.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)