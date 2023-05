Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,26 EUR +0,37% (12.05.2023, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,27 EUR +0,61% (12.05.2023, 10:08)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (12.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von LYNX Broker:Ronald Gehrt von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe beim Bericht zum 1. Quartal getitelt: "Erwartungsgemäß verhaltener Start ins Jahr". Doch die Anleger hätten das mit dem "erwartungsgemäß" anders gesehen. Denn Bayer habe mit den Zahlen unter den Prognosen gelegen und sei beim Ausblick defensiver geworden. Jetzt brenne es bei der Aktie, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe."Der Umsatz der ersten drei Monate 2023 lag mit 14,39 Milliarden Euro nur geringfügig unter dem des Vorjahresquartals (14,6 Milliarden). Was aber, wenn man die allgemein gestiegenen Preise bedenkt, ein de facto nicht unwesentlicher Rückgang ist", fasse Gehrt zusammen. Beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe sich das mit -14,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 4,47 Milliarden Euro bemerkbar gemacht. Im Vorfeld hätten die Analysten hier mit 4,63 Milliarden mehr erwartet. Die operative Bruttomarge sei von 35,9 auf 31,1 Prozent gesunken. "Das war schon nicht gerade erfreulich. Aber Bayer rechnet derzeit nicht damit, das magere erste Quartal schnell aufholen zu können, denn in Bezug auf den Ausblick auf das Gesamtjahr sieht man sich im Konzern jetzt am unteren Ende der bisherigen Prognose-Spannen. Und auch diese defensivere Prognose war nicht erwartungsgemäß. Allerdings könnte man in Bezug auf die weiteren Abwärtsrisiken der am Donnerstag daraufhin um 7,46 Prozent gefallenen Aktie einwenden, dass sie trotzdem im Vergleich zu früheren Jahren eher günstig bewertet wäre."Das Argument treffe in der Tat zu. Momentan könnte man für die 2023er-Gewinne ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 14 unterstellen. In den Vorjahren sei die Bayer-Aktie regelmäßig teurer bewertet gewesen. Hinzu komme, dass die Analysten weiterhin mit großer Mehrheit für "Kaufen" plädieren würden und das durchschnittliche Kursziel der Experten um 75 Euro liege. Nur wolle die Aktie dort ja offenbar nicht hin. Auf die Frage nach dem Warum schreibe Gehrt: "Weil sehr viele Anleger immer noch das Damoklesschwert der Glyphosat-Schadensersatz-Klagen über dem Kurs hängen sehen. Dieses Thema ist wider alle Hoffnungen immer noch nicht vom Tisch. Und man grollt Bayer für diese für sich genommen schon als zu teuer empfundene Übernahme des US-Unternehmens Monsanto, die ursächlich dafür war, dass Bayer sich mit dem Thema Glyphosat überhaupt herumschlagen muss. Damit hat die Aktie eine Art Dauer-Risikoabschlag, so dass man nicht erwarten sollte, dass dieses Konsens-Kursziel der Analysen in nächster Zeit erreicht wird. Jetzt, nach diesem deutlichen Minus als Antwort auf Bilanz und defensiveren Ausblick, muss man ohnehin auf der Unterseite aufpassen.""Und das könnte vor allem deswegen ziemlich knifflig werden, weil man im längerfristigen Chart auf Wochenbasis sieht, dass der Kurs zuvor mit seinen beiden Hochs vom Februar und April beide Male an der übergeordneten, die Aktie bereits seit Sommer 2015 abwärts führenden Baisse-Geraden abgedreht hat. Diese gestrige, negative Reaktion war dafür nur eine Bestätigung und liefert dem Bären-Lager die eindeutig bessere Ausgangssituation. Damit wird Bayer, solange es nicht zu einer klaren Gegenbewegung über 58,23 Euro käme, zu einem fallenden Messer, in das man besser nicht hineingreift." (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: