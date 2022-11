Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktie von Bayer habe sich nach der Korrektur zuletzt zum Wochenstart stark präsentiert. Das Papier habe 2,3 Prozent auf 51,32 Euro gewonnen. Damit sei Bayer hinter Infineon, Merck, Zalando und Fresenius der fünftstärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Dabei habe der Titel auch von guten News aus der Pharmasparte profitiert.Bayer könne sich Hoffnung auf eine kurze Verlängerung des Patentschutzes für seinen Kassenschlager Eylea gegen bestimmte Augenerkrankungen machen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur habe Eylea für die Behandlung der Frühgeborenen-Retinopathie empfohlen, habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mitgeteilt. Die EU-Kommission sei daran zwar nicht gebunden, folge aber fast immer den Empfehlungen des Ausschusses. Sollte das Medikament in der Indikation zugelassen werden, wolle Bayer eine Verlängerung der Laufzeit für das europäische Patent um sechs Monate beantragen. Es würde dann bis November 2025 laufen.Es sei nicht unüblich, dass Pharmakonzerne mit Indikationserweiterungen versuchen würden, den Patentschutz für Kassenschlager möglichst lang zu erhalten. Eylea sei schon länger in vielen Länder unter anderem zur Behandlung Erwachsener zugelassen, die unter einer feuchten, altersbedingten Makuladegeneration oder einem diabetischen Makulaödem leiden würden. 2021 habe Bayer mit Eylea einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro, rund 6,5 Prozent des Konzernumsatzes, erzielt. In den ersten neun Monaten 2022 seien es Erlöse von 2,4 Milliarden gewesen.Bayer entwickle Eylea gemeinsam mit Regeneron. Dabei habe der US-Konzern die exklusiven US-Rechte. Bayer habe die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der Vereinigten Staaten, wo die Unternehmen zu gleichen Teilen an den Gewinnen beteiligt seien.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link