Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Organisationseinheit für Impact-Investitionen von Bayer, Leaps by Bayer, beteilige sich immer wieder im frühen Stadium an spannenden Unternehmen mit vielversprechenden Ansätzen. So sei nun bekannt geworden, dass die Gesellschaft auch an einer Finanzierungsrunde beim Biotech-Unternehmen Sudo Biosciences teilgenommen habe.Neben Leaps by Bayer würden auch Dementia Discovery Fund und UPMC Enterprises zu den neuen Geldgebern von Sudo Biosciences gehören, die im Rahmen einer Serie-B-Finanzierungsrunde satte 147 Mio. USD erlöst haben. Seit der Gründung 2020 habe die Gesellschaft aus Carmel im US-Bundesstaat Indiana satte 188 Mio. USD eintreiben können.Die Amerikaner würden sich auf die Entwicklung sogenannter TYK2-Inhibitoren fokussieren. Hierbei handele es sich um ein vielversprechendes Enzym, das Immun- und Entzündungssignalwege reguliere. Entsprechend breit gefächert seien die potenziellen Indikationen, die Sudo Biosciences mit seinen TYK2-Inhibitoren vorantreiben könne. Dazu würden viele neuroinflammatorische Erkrankungen, Multiple Sklerose, Alzheimer aber auch ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) gehören. Sudo Biosciences befinde sich mit seinen Programmen aber erst in der präklinischen Entwicklung.Ein spannendes Unternehmen, an dem sich der DAX-Konzern über Leaps by Bayer frühzeitig beteiligt habe. Bis sich die Investitionen auszahlen könnten, werde allerdings noch viel Zeit ins Land gehen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.