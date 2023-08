Laut einem Bericht von Bloomberg arbeite die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) (-1,9%) am Verkauf seines Versicherungsgeschäftes. Die Veräußerung des Versicherungsmaklers Albatros und des Versicherers Delvag solle das Unternehmen verschlanken.



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) (-6,6%) habe gestern einen durchwachsenen Quartalsbericht zu Q2 vorgelegt. Aufgrund eines rückgängigen PC-Marktes und schwacher Nachfrage am chinesischen Markt habe das Unternehmen bei seiner Jahresgewinnprognose zurückgescharubt. Die Führungsebene erwarte zudem in absehbarer Zukunft keine Erholung des PC-Marktes.



Der dänische Energiekonzern und Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie Ørsted (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: ORSTED) (-24,8%) kämpfe mit dem hohen Zinsniveau und säumigen Zulieferern, sodass Abschreibungen in Höhe von etwa USD 730 Mio. im Raum stünden. Die Meldung habe zudem negative Auswirkungen auf die gesamte Branche gehabt, weshalb RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) (-4,7%) und Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) (-3,3%) Rückgänge hätten hinnehmen müssen.



Die Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) (-0,1%) habe im ersten Halbjahr ein kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet. Getragen worden sei das Wachstum von einem Anstieg der Prämieneinnahmen in allen Märkten und einer positiven Entwicklung des Kapitalanlageergebnisses.



Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) (+0,4%) und MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) (+0,5%) würden laut dem Wall Street Journal eine Gebührenerhöhung für Händler planen, die Kreditkarten akzeptieren würden. Diese solle im Oktober und April vollzogen werden. (31.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) (-0,5%) investiert EUR 220 Mio. in eine neue F&E-Einrichtung in Mannheim, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Unternehmen möchte dort nach Pflanzenschutzlösungen forschen und wende dafür die größte Summe für eine Einzelinvestition seit 1979 auf.BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+2,0%) und Pfizer (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (-0,7%) hätten grünes Licht von einem Expertenausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde für einen neuen und gemeinsam gefertigten COVID-19-Impfstoff erhalten, welcher an aktuellere Virusvarianten angepasst sei. Nun werde nur noch die Freigabe der Europäischen Kommission benötigt