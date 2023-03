Börsenplätze Bayer-Aktie:



58,22 EUR -0,22% (09.03.2023, 11:52)



58,30 EUR -0,29% (09.03.2023, 11:37)



DE000BAY0017



BAY001



BAYN



BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der aktivistische Investor Jeff Ubben wird Mitglied einer unabhängigen, externen Expertengruppe, die das Bayer-Management in Sachen Nachhaltigkeit berät, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF).Damit versuche der deutsche Konzern, seinem prominenten aktivistischen Aktionär entgegenzukommen. Ubben, der von Bayer eine stärkere Konzentration auf Nachhaltigkeit zur Erzielung höherer Renditen fordere, werde mit dieser Geste jedoch möglicherweise nicht zufrieden sein. Der Posten sei informeller Art und habe weit weniger Einfluss als der eines Aufsichtsratsmitglieds. Der Nachhaltigkeitsrat habe weder formale Entscheidungsbefugnisse noch Kontrollrechte.Indes habe Bayer Geschäftszahlen gemeldet. Der Konzern habe den Umsatz 2022 um gut 15 Prozent auf 50,7 Mrd. Euro und das EBITDA um mehr als ein Fünftel auf 13,5 Mrd. Euro gesteigert. Beide Werte hätten die Markterwartungen getroffen. Unter dem Strich sei das Ergebnis mit 4,15 Mrd. Euro auf das Vierfache gestiegen. Die Dividende solle um 40 Cent auf 2,40 Euro je Aktie angehoben werden.Nach den deutlichen Zuwächsen dürfte sich das Wachstum des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im neuen Jahr verlangsamen. Denn der Rückenwind durch die außergewöhnlich hohen Preise für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat lasse weiter nach. Hinzu kämen höhere Kosten und Preisdruck bei einigen Medikamenten. Umsatz und EBITDA sollten 2023 zwischen 51 Mrd. und 52 Mrd. Euro bzw. zwischen 12,5 Mrd. und 13 Mrd. Euro landen.Wir sehen in dem Rücksetzer eine Kaufchance, nicht zuletzt wehe der Aufspaltungsfantasie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Bayer-Aktie. (Ausgabe 9/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link