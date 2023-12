Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

31,065 EUR -0,83% (13.12.2023, 19:11)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

31,06 EUR -0,89% (13.12.2023, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (13.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor kurzem habe die Europäische Kommission die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre prolongiert. Um nicht dagegen zu verstoßen, werde das geplante Verbot von Glyphosat in Deutschland per 01. Januar 2024 aufgehoben, da es keine rechtlich keinen Bestand mehr habe.Er müsse sich an geltendes Recht halten und dies jetzt national vollziehen, habe Bundesagrarminister Cem Özdemir am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag gesagt. Dies diene dem einstweiligen Rechtsschutz und schaffe Klarheit für Anwender, Hersteller, Zulassungs- und Überwachungsbehörden, habe der Grünen-Politiker gesagt. Gleichzeitig habe er aber dafür gesorgt, dass bestehende Anwendungsbeschränkungen fortgeführt würden, die sonst zum Jahresende ausgelaufen wären. Nach der Eilverordnung gelte es nun, mit Beteiligung des Bundesrats eine Neuregelung zu erarbeiten.Die EU-Kommission habe die Zulassung von Glyphosat kürzlich um zehn Jahre bis 2033 verlängert. Die Behörde habe die Entscheidung getroffen, nachdem es unter den EU-Staaten zuvor keine ausreichende Mehrheit für oder gegen einen weiteren Einsatz gegeben habe. Deutschland habe sich enthalten, da die FDP für ein Ja gewesen sei und die Grünen für ein Nein eingetreten seien. Özdemir habe erneut klargemacht, dass ihm die Auswirkungen des Mittels auf die Biodiversität erhebliche Sorgen machten. SPD, FDP und Grüne hätten eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart: "Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt."Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link