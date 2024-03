Die bullische RSI-Divergenz deute auf einen stark überverkauften Markt hin und lasse Spielraum für eine kurzfristige Erholung. Ein solches Muster entstehe, wenn der Relative Strength Index (RSI) und der Kurs sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen würden. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen.



Es sei noch ein weiter Weg bis zur Trendwende für Bayer, sowohl fundamental als auch technisch. Die oberste Priorität liege auf dem Abbau des massiven Schuldenbergs. Bayer reagiere energisch auf die Krise und ergreife alle möglichen Maßnahmen, angefangen von der Kürzung der Dividende bis hin zum Personalabbau. Diese Schritte würden die Chancen erhöhen, dass Bayer wieder finanzielle Stabilität erlangt. Das Vertrauen der Anleger wird jedoch, wenn überhaupt, nur langsam wiederhergestellt werden, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro. (Analyse vom 04.03.2024)



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life".



London (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von eToro:Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro, nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Schatten von Monsanto würden schwer auf Bayer lasten, während der Chemie- und Pharmakonzern versuche, das Steuer herumzureißen. Die Übernahme im Jahr 2018 habe aufgrund des Unkrautvernichtungsmittels Roundup zu milliardenschweren Verbindlichkeiten geführt. Mit einer Marktkapitalisierung von nun weniger als 30 Milliarden Euro finde sich Bayer nur noch in der Mitte der DAX-Liste wieder. Ein rascher Chart-Check zeige, wann Käufer beginnen könnten, eine Trendwende zu erwarten.Für das vierte Quartal (Zahlen am Dienstag, den 5. März) werde ein Gewinn je Aktie von 1,39 Euro erwartet, was das zweitstärkste Quartal im Jahr 2023 darstellen und über dem Wert des Vorjahresquartals liegen würde. Der Umsatz werde voraussichtlich bei 11,71 Milliarden Euro liegen - das zweitstärkste Quartal im Jahr 2023. Jedoch wäre dies weniger, als im Vorjahresquartal erwirtschaftet worden sei.Die bevorstehende Zinswende in Europa verspreche eine dringend benötigte Erleichterung für die Chemie- und Pharmabranche. Niedrigere Kreditkosten würden nicht nur direkte finanzielle Entlastung bringen, sondern würden auch Investitionen erleichtern. Dies biete Unternehmen eine Basis für langfristige Planung und könnte das Anlegervertrauen nachhaltig stärken.Jedes Anzeichen einer Normalisierung auf dem Energiemarkt könnte positive Auswirkungen haben. Besonders in Deutschland, wo die Preise für Industriestrom zwar gesunken seien, jedoch im europäischen Vergleich weiterhin hoch bleiben würden.Bayer habe einst den Ruf genossen, eine attraktive Dividende anzubieten - doch diese Zeiten seien vorbei. Zukünftig solle lediglich eine Mindestdividende von 0,11 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden. Für mindestens drei Jahre solle diese Misere anhalten. Im Vorjahr habe sich die Dividende noch auf 2,40 Euro pro Aktie belaufen, was beinahe einer Rendite von 5 Prozent entsprochen habe. Für langjährige Anleger, die sich auf solide Dividendenerträge verlassen hätten, sei dies zweifellos ein herber Rückschlag. Die Kürzung der Dividende sei Teil eines größeren Plans, um jährlich 2,3 Milliarden Euro einzusparen.Um finanzielle Stabilität wiederzugewinnen und langfristige Rentabilität zu sichern, plane das Unternehmen einen massiven Stellenabbau. Ein solcher Schritt scheine unumgänglich, obwohl die Erfolgschancen durch hohe Gerichtskosten, Milliardenstrafen und steigende Zinsen gedrückt würden.Eine mögliche strategische Entscheidung für Bayer könnte die Abspaltung bestimmter Geschäftsbereiche sein, um sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Durch diese Maßnahme könnte das Unternehmen flexibler und agiler werden, indem Risiken und Belastungen reduziert würden.Der Abwärtstrend sei seit Oktober letzten Jahres mehrfach bestätigt worden. Vor vier Wochen sei der Kurs auf 27,36 Euro gefallen, was den tiefsten Stand seit 2005 markiere. Dies entspreche einem Wertverlust von über 80 Prozent im Vergleich zum Rekordhoch im April 2015, als die Aktie bei 144 Euro notiert habe.Der Höchststand von Anfang Januar bei 36,10 Euro sei der wichtigste Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte das technische Bild aufhellen. Die 50-Wochen-Linie bei 41 Euro und die Kurszone um 44 Euro würden potenzielle Kursziele darstellen. Danach könnte das Double-Top aus dem Jahr 2022 bei 68 Euro getestet werden.