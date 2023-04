Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (28.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach Kritik von Aktionären wolle der Leverkusener Agrarchemie- und Pharma-Konzern die Bezahlung seines Vorstands auf neue Beine stellen. Man wolle das Vergütungssystem überarbeiten und auf der Hauptversammlung 2024 zur Abstimmung stellen, habe der Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann am Freitag auf der Jahreshauptversammlung der Bayer AG gesagt.Aus Sicht von Anteilseignern sei die Bezahlung zu hoch, u.a. weil bei ihrer Berechnung die Milliardenkosten und Rechtsrisiken durch die Monsanto-Übernahme nicht angemessen berücksichtigt worden seien. Der zuletzt etwas erholte Aktienkurs sei viel niedriger als vor der Übernahme des US-Saatgutkonzerns, die 2018 abgeschlossen worden sei.Der scheidende Vorstandsvorsitzende Werner Baumann habe im vergangenen Jahr laut Bayer-Vergütungsbericht 5,44 Mio. Euro bekommen, das seien 4,6% weniger als 2021. Im Vergleich zu früher habe er allerdings deutlich mehr verdient, im Zeitraum 2018 bis 2020 seien es unter 4 Mio. Euro pro Jahr gewesen."Wir werden weitere Gespräche mit unseren Investoren führen, um Feedback für das zukünftige Vergütungssystem einzuholen", habe der Aufsichtsratsvorsitzende Winkeljohann gesagt. Aktionärsvertreter hätten sich dennoch kritisch geäußert. Janne Werning von Union Investment habe darauf hingewiesen, dass "die Ursache der letztjährigen Kritik nicht behoben" worden sei. Ingo Speich von Deka Investment habe gesagt: "Wir sehen zwar, dass die Vergütung von Herrn Baumann gekürzt wurde, erkennen allerdings keine ausreichenden Verbesserungen."Bayer gehe auf die Aktionärskritik ein, was positiv zu werten sei. Demnächst werde Bill Anderson den Posten des CEO bei Bayer übernehmen. Der erfahrene Pharma-Manager habe das Zeug dazu, Bayer neu zu beleben. Anleger könnten darauf setzen, dass dies gelinge, so Michel Doepke vom Anlegermagazin in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: