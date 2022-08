Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die LupeBayer zähle am heutigen Dienstag nach dem schwachen Wochenauftakt am Montag zu den stärksten Aktien des Tages. Der DAX-Titel gewinne gut drei Prozent auf 52,62 Euro. Unterstützt werde die Bayer-Aktie von positiven Analystenstudien. Exane BNP beispielsweise habe die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" heraufgestuft und das Kursziel von 70 auf 80 Euro angehoben.Mit Blick auf die Details hätten Analysten erneut das geringe Blutungsrisiko gelobt. Die primären Effizienzziele der Studien, also mit Blick auf eine bessere Verhinderung von Hirn- und Herzinfarkten, seien aber nicht erreicht worden, habe Charlie Bentley vom Investmenthaus Jefferies erklärt. In der Studie zu Hirninfarkten habe zumindest der sekundäre Endpunkt im Vergleich zu Placebo eine Verringerung der Fälle um rund 20 Prozent gezeigt. Hier habe es der Medikamentenkandidat der Konkurrenz, Milvexian, aber auf 30 Prozent gebracht.Richard Vosser, Analyst bei der Bank JPMorgan, sehe indes das Potenzial von Asundexian untermauert und traue dem Mittel im Fall einer Zulassung weiterhin einen Jahresspitzenumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro zu. Effizienz- und Risikoprofil seien vergleichbar mit Milvexian. Zudem wäre Asundexian mit nur einer Einnahme täglich für Patienten wohl bequemer, statt zwei von Milvexian. Vosser halte die aktuellen Nachrichten daher für leicht positiv, wenngleich mit Blick auf die Wirksamkeit des Mittels nun erst einmal Phase-3-Studien abgewartet werden müssten, was einige Jahre dauern könne.Die am Sonntag präsentierten Daten der Phase-2-Studien zum Medikamentenkandidaten Asundexian seien ausreichend für den Start von Phase-3-Studien, habe Sachin Jain, Analyst bei der US-Investmentbank Bank of America (BofA) in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Es gebe aber auch so einige Fragen. Das Wichtigste sei jedoch, dass es keine Zunahme von Blutungen gebe, dafür aber Anzeichen für eine Wirksamkeit bei Schlaganfällen.Anleger sollten die Bayer-Aktie daher vorerst weiter meiden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link