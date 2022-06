XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,39 EUR -0,40% (30.06.2022, 12:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer erleidet Rückschlag in den USA - AktienanalyseBayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist in einem wegweisenden Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat mit einem Berufungsantrag beim obersten US-Gericht gescheitert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der US Supreme Court habe bekannt gegeben, sich mit dem für viele andere US-Verfahren richtunggebenden Fall nicht zu befassen. Die Deutschen hätten große Hoffnung gehabt, dass das Gericht die Entscheidung kippe. Damit sterbe die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag im Dauerkonflikt um juristische Altlasten, die der Agrarchemie- und Pharmakonzern sich mit dem über 60 Mrd. Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto 2018 eingebrockt habe.Entsprechend sei die Bayer-Aktie an der Börse unter Druck geraten. Doch die negative Kursreaktion überrasche. Denn die Entscheidung des obersten US-Gerichts habe sich bereits abgezeichnet, nachdem die US-Regierung bereits von der Annahme des Falls abgeraten habe und der Supreme Court in den allermeisten Fällen der Empfehlung folge. Bayer hatte sich bereits einen "Plan B" für den Fall einer Schlappe zurechtgelegt und einen 4,5 Mrd. Dollar schweren Fonds aufgelegt, um Vergleiche mit potenziellen neuen Klägern in den USA zu erreichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:57,23 EUR -0,81% (30.06.2022, 12:20)