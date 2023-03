Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,44 EUR +0,48% (01.03.2023, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,26 EUR -0,05% (01.03.2023, 12:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (01.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Ronald Gehrt, Marktexperte des Online-Brokers LYNX, nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Man mochte die Zahlen nicht, die Bayer gestern für 2022 und als Ausblick auf 2023 vorlegte, so die Experten von LYNX Broker. Die Abschläge hätten gereicht, um das zuvor noch einigermaßen bullische Bild zu ruinieren. Aber es habe nicht gereicht, um ein Short-Signal auszulösen: Eine charttechnische Entscheidung sei fällig, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse der Aktie für den Online-Broker LYNX schreibe."Was das vergangene Jahr anging, lagen die Ergebnisse im Rahmen der Prognosen. Das war es also nicht, was der Aktie am Dienstag ein Minus von 3,91 Prozent einbrockte. Der Ausblick war es, der für Stirnrunzeln sorgte. Denn da avisierte der Pharmakonzern nur einen minimalen Umsatzanstieg und einen Gewinnrückgang auf EBITDA-Basis (vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) zwischen 3,7 bis 7,4 Prozent", erkläre Gehrt. Das liege laut Konzern einerseits an der Inflation und andererseits am Preisdruck bei Herbiziden und einigen Pharmaprodukten.Die Frage stelle sich: Sei dieser eingetrübte Ausblick so gravierend, dass er der Aktie eine Abwärts-Trendwende einbringen müsste - oder könnte es mit einem kurzen, gestern womöglich schon erledigten Rücksetzer getan sein?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: