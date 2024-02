Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,025 EUR -2,52% (19.02.2024, 18:22)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

28,90 EUR +1,01% (19.02.2024, 17:44)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (19.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Viele Marktteilnehmer hätten damit schon lange gerechnet, jetzt sei es offiziell. Der hochverschuldete Pharmakonzern Bayer werde seine Dividende radikal - auf ein gesetzliches Minimum - zusammenstreichen. Ein entsprechender Vorschlag solle der nächsten Hauptversammlung unterbreitet werden. Das seien die Details.Für drei Jahre wolle Bayer das gesetzlich geforderte Minimum ausschütten, habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag kurz vor Börsenschluss mitgeteilt. Für 2023 ergäbe sich daraus eine Dividende von 11 Cent je Aktie, was auch der Hauptversammlung im April vorgeschlagen werden solle. Zuletzt habe der Konzern 2,40 Euro pro Aktie an die Aktionäre gezahlt."Der Dividendenvorschlag steht im Zusammenhang mit dem aktuellen Schuldenstand von Bayer in Kombination mit hohen Zinsen und einer angespannten Situation beim Free Cash Flow", so das Unternehmen in der Pressemitteilung am Montagabend. Die Schulden zu senken und die Flexibilität zu steigern, stünden auf der To-Do-Liste des Konzerns ganz oben. "Die geänderte Dividendenpolitik, in die Anregungen von Investoren eingeflossen seien und die nach reiflicher Überlegung beschlossen wurde, soll dem Unternehmen dabei helfen", heiße es weiter.Die Nachricht aus Leverkusen dürfte für die meisten Marktteilnehmer nicht überraschend kommen. Angesichts des rekordhohen Schuldenstands und der drohenden Strafzahlungen im Zusammenhang mit Glyphosatklagen habe ein entsprechender Schritt seitens des Bayer-Vorstands schon länger im Raum gestanden. Dies erkläre auch die erste Reaktion der Aktie, die auf Xetra mit einem Plus aus dem Handel gegangen sei.Eine nachhaltige Erholung bleibt trotz der jüngsten Bodenbildungstendenzen weiter unwahrscheinlich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: