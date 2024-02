Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Pharma-Division des DAX-Konzerns treibe auch die Entwicklung seines Radiologie-Portfolios weiter voran. Jüngste Erkenntnisse wolle Bayer auf dem bevorstehenden European Congress of Radiology (ECR), der vom 28. Februar bis 3. März 2024 in Wien stattfinde, vorstellen. Zudem kündige Bayer zwei neue Kooperationen im KI-Bereich an.Konkret handle es sich um neue Zusammenarbeiten mit den KI-Technologieanbietern Keya Medical und Circle Cardiovascular Imaging, die laut Bayer das Angebot auf der medizinischen Bildgebungsplattform Calantic Digital Solutions erweitern würden, sowie die Aufbietung der unternehmenseigenen Zentrallabor-Dienstleistungen für medizinische Bildgebung (Medical Imaging Core Lab Services) für externe Kunden beim diesjährigen Kongress.Darüber hinaus wolle Bayer weitere Daten zum Kontrastmittel Gadoquatrane (derzeit in der Phase 3 der klinischen Entwicklung) und Gadobutrol präsentieren. Im Juni 2023 hätten die Leverkusener das Phase-3-Entwicklungsprogramm mit dem Namen "QUANTI" aufgelegt, das darauf abziele, die Wirksamkeit und Sicherheit von Gadoquatrane zu untersuchen. Im Erfolgsfall könnte Bayer ein neues Kontrastmittel zur Anwendung in der Magnetresonanztomographie (MRT) auf den Markt bringen, das deutlich niedrigere Gadolinium-Dosen aufweise.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie und warten weitere Details vom bevorstehenden Kapitalmarkttag am 5. März ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link