Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Fortschritte in der Personalisierten Medizin in den vergangenen Jahren hätten den Weg für zielgerichtete Therapien geebnet. Um die Diagnostik zu erleichtern, arbeite Bayer im Rahmen einer Kooperation mit dem US-Riesen Thermo Fisher Scientific zusammen. Das Ziel sei die Entwicklung schneller und dezentraler diagnostischer Tests für präzisionsonkologische Therapien der Leverkusener.Die Basis für die Entwicklung der Tests bilde das so genannte Next-Generation-Sequencing, kurz NGS. Thermo Fisher bringe hierbei die Expertise seiner NGS-Plattform ins Spiel, die innerhalb von 24 Stunden Ergebnisse aus Tumor- oder Flüssigbiopsie-Proben liefern könne."Die Zusammenarbeit mit Thermo Fisher Scientific ist eine optimale Ergänzung der Strategie von Bayer im Bereich der Präzisionsmedizin. Es ist unser Ziel, das Angebot der genomischen Tests und der personalisierten Therapien in der Onkologie weiter auszubauen, um den richtigen Patienten zur richtigen Zeit die richtige Behandlung zukommen zu lassen", so Christine Roth, Mitglied des Executive Committee der Pharma-Division von Bayer.Finanzielle Einzelheiten habe das Forschungsduo dem Kapitalmarkt nicht an die Hand gegeben.Der Bereich der Präzisionsonkologie stehe vor einer großen Zukunft. Mit Thermo Fisher habe Bayer einen sehr guten Partner an der Seite, um die diagnostischen Tests zu entwickeln, die es noch schneller und präziser ermöglichen könnten, welche Patienten für welche zielgerichtete Therapie infrage kommen würden.Aufgrund mehrerer anderer Baustellen (Causa Glyphosat, hohe Nettofinanzverschuldung, Patentklippe, et cetera) ist die Bayer-Aktie allerdings weiterhin kein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)