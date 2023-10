Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (11.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das DAX-Unternehmen Bayer wolle in Zukunft auch Zelltherapien auf den Markt bringen. Große Hoffnung ruhe hierbei unter anderem auf der übernommenen BlueRock Therapeutics. Um sich für die weiteren Entwicklungen und mögliche Produktlaunches zu rüsten, investiere Bayer in Kalifornien in eine neue Anlage.Konkret würden die Leverkusener 250 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um in Berkeley eine Zelltherapie-Produktionsanlage zu errichten. Diese solle entsprechende Produkte für klinische Studien im Spätstadium und zukünftige Produkteinführungen liefern. Dazu gehöre auch das benötigte Material für die weitere Entwicklung von Bemdaneprocel (BRT-DA01).Die Therapie, die die Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics erforsche, solle im Erfolgsfall zur Behandlung der Parkinson-Krankheit zum Einsatz kommen."Diese neue Anlage stellt sicher, dass unsere Investitionen in Zelltherapien für Patienten auf der ganzen Welt Realität werden können", sei Bayer-Vorstandsmitglied Stefan Oelrich überzeugt. "Zelltherapien stellen eine wichtige Möglichkeit dar, Krankheiten grundlegend anders zu behandeln, indem sie auf die zugrunde liegende Ursache abzielen oder den menschlichen Körper in die Lage versetzen, lebenswichtige Funktionen wiederherzustellen."Die Zelltherapie-Ansätze von BlueRock Therapeutics seien vielversprechend und könnten langfristig zu einem wichtigen Standbein für Bayer in der Pharma-Division avancieren. Derzeit ruhe die Hoffnung auf neu zugelassenen Medikamenten wie Nubeqa, Kerendia oder Verquvo, die drohende Umsatzeinbußen bei den Top-Sellern Eylea und Xarelto kompensieren sollten.Sowohl aus fundamentaler als auch charttechnischer Sicht drängt sich bei der Bayer-Aktie allerdings derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link