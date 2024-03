7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

27,90 EUR -1,08% (05.03.2024, 12:07)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

27,825 EUR -0,91% (05.03.2024, 11:53)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer habe heute Morgen seine Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Der Umsatz sei auf EUR 47,6 Mrd. zurückgegangen und habe damit rund 6% unter dem Vorjahreswert sowie knapp über den Erwartungen gelegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 10,6% auf EUR 6,39 gesunken und habe damit über den Konsensschätzungen von EUR 6,05 gelegen.Ähnlich wie im Q3 habe Bayer allerdings real im Gesamtjahr 2023 einen Verlust gemacht. Rechne man die Bereinigungen heraus, ergebe sich ein Verlust je Aktie von EUR -2,99. Dieser Wert sei deutlich schlechter als erwartet und liege klar unter dem bereinigten Ergebnis. Das liege vor allem daran, dass Bayer den Gewinn um Firmenwertabschreibungen bereinige, diese seien 2023 besonders hoch gewesen und hätten EUR 6,7 Mrd. betragen, fast zehnmal so viel wie 2022. Als Grund würden im Geschäftsbericht vor allem makroökonomische Faktoren wie die gestiegene Inflation genannt. Die Buchhaltung habe also einen realen Verlust in einen Gewinn verwandelt, ein wahres Kunststück, aber nicht gänzlich unüblich in der Finanzwelt. Die Mehrheit der Unternehmen bereinige den Nettogewinn; bei Bayer falle diese Bereinigung allerdings relativ hoch aus.Die Pharma-Sparte sei mit EUR 18,1 Mrd. leicht unter den Erwartungen zu stehen gekommen, ebenso wie die Konsumsparte, die EUR 6,0 Mrd. an Umsatz abgeliefert habe. Etwas besser schaue es beim Crop Science Geschäft aus. Hier seien die Erwartungen übertroffen worden und man habe EUR 23,3 Mrd. an Umsatz erzielt.Für 2024 erwarte Bayer einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau, während der bereinigte Gewinn pro Aktie leicht sinken solle. Auch für 2024 werde man nur eine Minimaldividende von EUR 0,11 bezahlen. Höchstwahrscheinlich werde das auch 2025 der Fall sein. Bayer zahle somit drei Jahre in Folge (2023 bis 2025) nur EUR 0,11 aus und wolle sich dadurch finanziell sanieren.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Bayer-Aktie lautete "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen