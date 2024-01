Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (11.01.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Der Wind in Leverkusen dreht - AktienanalyseEin Wechselbad der Gefühle machen derzeit die Aktionäre von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) durch, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Rückschläge bei der Zulassung eines wichtigen Medikaments und eine Reihe von Niederlagen im Glyphosat-Rechtsstreit hätten die Papiere im vergangenen Jahr einbrechen lassen. Mit einem Minus von gut 30 Prozent seien die Papiere drittschwächster DAX-Wert des Jahres 2023.Gegen Ende des Jahres habe es dann doch noch positive Nachrichten gegeben. Bayer habe einen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA gewonnen. Die Entscheidung eines Geschworenengerichts in San Benito County im Bundesstaat Kalifornien bestätige, dass der Unkrautvernichter Glyphosat "nicht für die Krankheit des Klägers verantwortlich ist", habe Bayer erklärt. "Wir haben damit zehn der letzten 15 Prozesse gewonnen und sehen uns in der Strategie bestärkt, Klagen vor Gericht auszutragen."Sollte sich diese Tendenz in den anstehenden Urteilen fortsetzen, dürfte der anstehende Konzernumbau wieder in den Fokus der Anleger rücken. Der neue Vorstandsvorsitzende des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer, Bill Anderson, sehe sich mit immer lauter werdenden Forderungen von Investoren konfrontiert. "Glaube ich, dass die derzeitige Struktur auch nur annähernd so ist, wie sie sein sollte? Auf keinen Fall", habe David Herro, Portfoliomanager von Harris Associates LP, der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. "Ich bin mir sicher, dass es einen Weg gibt, durch Umstrukturierung von Unternehmen - sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene - Wert zu schaffen, und zwar große Summen." Harris halte rund vier Prozent der Anteile an dem DAX-Konzern.Kurzum: Der jüngste Kursaufschwung der Aktie könnte sich fortsetzen. (Ausgabe 1/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link