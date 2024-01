Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

35,03 EUR -0,95% (05.01.2024, 15:06)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

34,88 EUR -1,01% (05.01.2024, 14:52)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (05.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von LYNX Broker:Ronald Gehrt von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Ende Oktober habe der DAX begonnen kräftig zu steigen. Erst sei die Bayer-Aktie nicht mitgelaufen, dann sei sie sogar gegen den Trend gefallen. Doch momentan lege sie zu, während der Gesamtmarkt falle. Das deute an, dass erste Trader vermuten würden, dass man es auf der Short-Seite übertrieben habe, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe."Natürlich waren das ein paar Tiefschläge zu viel und zur Unzeit. Eine erneut magere Bilanz des dritten Quartals, ein 1,5 Milliarden-Schadenersatzurteil wegen Monsantos Unkrautvernichter und die abgebrochene Phase III-Studie eines Hoffnungsträger-Medikaments: Kein Wunder, dass sich das bärische Lager im November auf die Bayer-Aktie gestürzt hatte. Aber knapp über 30 Euro begann Bayer einen Boden zu bilden und der könnte jetzt die Basis für ein für die Aktie deutlich besser laufendes Jahr 2024 werden." Dass die Pharmabranche auch jetzt noch in einem ungemütlichen Umfeld mit magerer Nachfrage agieren müsse und die Erwartung, 2023 würde die Wende zum Guten kommen, damit enttäuscht worden sei, sei zwar richtig, führe der Experte aus. Aber anders als so manche 2023 drastisch abverkaufte Aktie habe Bayer eine immense Substanz. "Zudem hatte der Vorstand im Zuge der Zahlen zum dritten Quartal avisiert, die Ärmel hochzukrempeln, zu sparen, zu verschlanken, ggf. sogar Spin Offs von Unternehmensteilen vorzunehmen."Für Gehrt heiße das: "Es bräuchte mehr als ein Umfeld wie dieses, damit Bayer baden geht. Und wenn man das erst einmal erkennt und sieht, dass das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die momentane, durchschnittliche 2024er-Gewinnschätzung der Analysten mit knapp zehn weit unter dem historischen Schnitt liegt, die Dividendenrendite aber darüber, kann man schon Begehrlichkeiten entwickeln. Bayer hat eine gute Chance, aus diesem drückenden Umfeld gestärkt hervorzugehen."Eine Schlüsselmarke, um das Bild auf mittelfristiger Ebene zumindest aufzuhellen, sei für Gehrt die Widerstandslinie bei 39,91 Euro. "Dort liegt das Tief vom Oktober 2020, das war, bevor die Aktie sang- und klanglos im November darunter fiel, der tiefste Kurs seit dem Jahr 2011. Diese Chartmarke sowie die bei 37,94 Euro wartende untere Begrenzung der gewaltigen Abwärts-Kurslücke vom 20. November sind Hürden, die genommen werden müssten, um die Bayer-Aktie zumindest in die Nähe des Ausgangs aus dem Tal der Tränen zu bugsieren, aber: Solange sich die Gesamtsituation noch nicht deutlich verbessert hat, dürfte das auch der Bereich sein, an dem sich das bärische Lager aktiv zurückmeldet. Diese Aktie hat daher eine gute Chance, 2024 gut, womöglich besser als der Gesamtmarkt zu laufen. Aber eine Chance ist eben keine Gewissheit. Und solange der übergeordnete Trend noch abwärts weist, muss jederzeit mit wieder einsetzendem Gegenwind gerechnet werden." (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link