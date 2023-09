Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem sich die Aktie von Bayer im Juli etwas habe stabilisieren können, sei sie zuletzt erneut deutlicher unter Druck geraten. Am Donnerstag habe sie bei 47,27 Euro ein neues Mehrmonatstief markiert. Derzeit stünden eine weitere Klage wegen angeblicher Spätfolgen von PCB sowie die Diskussion um eine mögliche Erneuerung der Zulassung von Glyphosa in der EU im Fokus.Bayer habe in den USA eine weitere Klage wegen angeblicher Spätfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB am Hals. Die Stadt Chicago verklage unter anderem Bayer wegen mutmaßlicher Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden durch PCB-Chemikalien, wie aus Gerichtsunterlagen vom Mittwoch hervorgehe. Bayer weise die Vorwürfe zurück.Die mögliche Erneuerung der Zulassung des Totalherbizids Glyphosat in der EU stoße bei einer Reihe von Wissenschaftlern auf Kritik. Eine Zulassung für weitere zehn Jahre wäre "wissenschaftlich unbegründet und vollkommen unangemessen", habe Rita Triebskorn, Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen, erklärt. Der EU-Vorschlag sei inakzeptabel. Es gebe aber auch andere Forscheraussagen. Nach Vorschlag der EU-Kommission vom Mittwoch solle die Zulassung von Glyphosat des Herstellers Bayer um zehn Jahre verlängert werden. Aktuell laufe sie noch bis zum 15. Dezember.Zwar sehe die Kommission Einschränkungen und Bedingungen vor - zum Beispiel Höchstwerte für toxikologisch relevante Verunreinigungen im Glyphosat, nicht besprühte Pufferstreifen am Feldrand und einen besseren Schutz von Land- und Wasserpflanzen vor sogenannter Sprühdrift bei der Ausbringung. Diese seien aber nicht ausreichend, um den Wirkstoff gefahrlos in die Umwelt zu entlassen beziehungsweise die zunehmende Akkumulation in Mensch und Umwelt zu begrenzen, habe die Tübinger Ökotoxikologin Triebskorn gemeinsam mit ihrem Institutskollegen Heinz-Rüdiger Köhler erklärt.Rechtsstreitigkeiten wegen PCB oder Glyphosat würden wie ein Damoklesschwert über der Aktie von Bayer hängen. Zuletzt sei die Aktie wieder stärker unter Druck geraten. Sie notiere nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief von 46,70 Euro. Diese Unterstützung sollten Anleger in jedem Fall weiter im Blick behalten. Ein Rutsch darunter würde ein neues negatives Signal bedeuten. Ein Stopp bei 46,00 Euro sichert nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 22.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: