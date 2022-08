(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die LupeBayer präsentiere am Wochenende wichtige Daten zum Medikamentenkandidaten Asundexian, der Schlaganfälle verhindern solle. Am Sonntagmorgen werde der Pharma- und Agrarchemiekonzern auf der Tagung der Europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen (European Society of Cardiology, ESC) Ergebnisse des Pacific-Studienprogramms vorstellen.Sollte das Mittel in den kommenden Jahren auf den Markt kommen, seien Milliardenumsätze möglich. Details zur weiteren Entwicklung werde es dann am Montagnachmittag während einer Online-Veranstaltung von Bayer geben. Die Erwartungen von Analysten seien sehr hoch, habe Pharma-Chef Stefan Oelrich sich zuletzt doch optimistisch gegeben.Bereits im April habe es erste Daten zur Sicherheit des Mittels gegeben, die Experten überzeugt hätten. Demnach habe Asundexian das Zeug, ein noch größerer Erfolg zu werden als Xarelto, das jedes Jahr Milliardenumsätze in die Bayer-Kassen spüle. So hätten die ersten Phase-II-Ergebnisse der Teilstudie Pacific-AF bei Patienten mit Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) und Schlaganfallrisiko ein im Vergleich zum Standardmedikament Apixaban geringeres Blutungsrisiko gezeigt.An diesem Sonntag werde es nun weitere Daten aus dem Pacific-Phase-II-Studienprogramm geben, nämlich aus den weiteren Teilstudien Pacific-Stroke und Pacific-AMI. In der Pacific-Stroke-Studie sei Asundexian gemeinsam mit anderen, klassischen Mitteln verabreicht worden, die das Verklumpen der Blutplättchen hemmen sollten. Verglichen werde dabei mit einer alleinigen Therapie mit solchen Thrombozytenaggregationshemmern bei Patienten, denen ein zweiter Schlaganfall drohe. Für diese Indikation habe der DAX-Konzern schon im Februar von der US-Gesundheitsbehörde FDA den so genannten "Fast Track"-Status erhalten. Mit diesem könnten Pharmaunternehmen ihre Produktkandidaten unter bestimmten Voraussetzungen schneller auf den Markt bringen.In der weiteren Studie namens Pacific-AMI sei Asundexian in Kombination mit einer Doppeltherapie zur Thrombozytenaggregationshemmung im Vergleich zu einer alleinigen Doppeltherapie bei Patienten untersucht worden, die kürzlich einen Herzinfarkt erlitten hätten.Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan traue Asundexian allein bei der Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko einen Spitzenumsatz von fünf Milliarden Euro zu. Selbst bei einer risikobereinigten Schätzung von 2,5 Milliarden Euro bis 2030 würde sich demnach die Prognose für den Kerngewinn je Aktie um etwa zehn Prozent erhöhen. Dies könne zu einem Wachstumspotenzial im Gesundheitsgeschäft auch nach dem Ablauf der Xarelto-Patente 2026/2027 führen. Mögliche Erlöse in den beiden anderen Indikationen kämen dann noch obendrauf.Das zusätzliche Geschäftspotenzial könnte bedeutend werden. Denn: Pacific-Stroke und Pacific-AMI würden laut UBS-Analyst Michael Leuchten die Asundexian-Wirkung in Indikationen untersuchen, in denen klassische Faktor-Xa-Hemmer Probleme hätten, mit Blick auf den klinischen Nutzen zu überzeugen.Die weiteren Entwicklungen rund um Asundexian würden die Marktteilnehmer mit Argusaugen verfolgen. Schließlich müsse Bayer potenzielle Umsatzeinbußen durch Patentverluste in den nächsten Jahren bei den bisherigen Top-Sellern Xarelto und Eylea kompensieren. Das große Bild bei den Leverkusenern würden allerdings nach wie vor Rechtsstreitigkeiten bestimmen.Anleger sollten den Titel daher vorerst weiter meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2022)