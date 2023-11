Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,285 EUR +1,21% (17.11.2023, 12:40)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,335 EUR +1,81% (17.11.2023, 12:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern Bayer müsse sich immer wieder mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen - und das nicht nur in Bezug auf den äußerst umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. In den USA sei nun eine wichtige Entscheidung im Streit um belastete Talkumpuder zugunsten der Leverkusener getroffen worden.Bayer müsse im US-Streit um gesundheitliche Folge bestimmter vor langer Zeit mutmaßlich asbestbelasteter Talkumpuder nicht haften. Hintergrund: Die Leverkusener hätten 2014 das Konsumgütergeschäft der US-amerikanischen Merck & Co mit Marken wie Dr. Scholl's übernommen. Der US-Arzneimittelhersteller habe anschließend vor Gericht durchsetzen wollen, entsprechende Haftungsrisiken mit Blick auf die Talkumpuder nach Ablauf einer Frist im Jahr 2021 an Bayer weiterreichen zu können - auch für die Zeit vor der Übernahme.Ein Richter im US-Bundesstaat Delaware habe dies im April zurückgewiesen. Das höchste Gericht von Delaware habe die Entscheidung, gegen die Merck & Co vorgegangen sei, nun am Donnerstag (Ortszeit) bestätigt.Viele Hersteller von Baby-, Fuß- und anderen Pudern seien in den USA mit Klagen konfrontiert, darunter auch der Konsumgüterriese Johnson & Johnson. Der Vorwurf laute, früher gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe verwendet zu haben, die Krebs auslösen könnten.Bayer habe die Fußpflege-Marke Dr. Scholl's bereits im Jahr 2019 veräußert, um seine Verschuldung nach der milliardenschweren Monsanto-Übernahme zu reduzieren. Die gerichtliche Entscheidung zum Talkumpuder sei ein positives Signal für die Leverkusener, die immer noch in Sachen Rechtsstreitigkeiten mit der Causa Glyphosat zu kämpfen hätten.Anleger warten vorerst weiter ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link