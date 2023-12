XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (15.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) beschäftige auch den Leverkusener DAX-Konzern. Laut Bayer habe KI "das Potenzial, das Gesundheitswesen radikal umzugestalten". Aber auch im Bereich Crop Science könnte der Megatrend einen erheblichen Einfluss nehmen - hier arbeite der deutsche Agrarchemie- und Pharmakonzern fortan mit Iktos aus Frankreich zusammen. Gemeinsam wollten die Unternehmen KI bei der Entdeckung und Entwicklung neuer nachhaltiger Pflanzenschutzprodukte einsetzen. Bayer nutze hierbei die generative De-novo-Designsoftware Makya. Die Softwarelösung von Iktos basiere auf Deep-Learning-Modellen.Bayer wolle den Megatrend KI nicht verpassen und habe mit Iktos einen weiteren spannenden Deal in diesem Bereich eingefädelt. Mit der Übernahme von Monsanto hätten sich die Leverkusener ohnehin ein spannendes Produktportfolio für die Digitale Landwirtschaft gesichert, aber sich gleichzeitig auch die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA eingekauft. Hinzu komme die schwer zu schließende Patentklippe in der Pharma-Sparte. Auch wenn sich die Aussichten auf eine nachhaltige Bodenbildung zuletzt gebessert hätten, sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2023)