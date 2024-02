Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (21.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das DAX-Unternehmen habe in dieser Woche mit der geplanten Kürzung der Dividende auf das gesetzliche geforderte Minimum für die kommenden drei Jahre für Schlagzeilen gesorgt. Etwas untergegangen sei hingegen ein weiterer Studienstart in der klinischen Phase 2, den Bayer in der laufenden Handelswoche bekannt gegeben habe.So hätten die Leverkusener einen neuartigen Wirkstoff gegen die tiefe Venenthrombose (DVT) in einer klinischen Phase-2-Studie überführen und den Studienstart verkünden können. Das Mittel, das noch unter dem Namen BAY3018250 laufe, sei ein sogenannter Anti-alpha2-Antiplasmin-Antikörper, habe Bayer mitgeteilt. Mit ihm sollten Thromben aufgelöst und die Neubildung von Blutgerinnseln verhindert werden. Zudem werde untersucht, ob der Antikörper auch bei medizinisch relevanten Indikationen eine Behandlungsmöglichkeit bieten könnte. Damit dürften Herz-Kreislauf-Erkrankungen gemeint sein.Aktuell habe Bayer mit Xarelto einen Blutgerinnungshemmer im Angebot, der jährlich Milliarden Euro in die Kassen spüle. Allerdings würden die Patente für das Medikament in den verschiedenen Ländern nach und nach auslaufen. Damit werde Konkurrenz durch Generika und Biosimilars möglich, was auf Preise und Absatz drücke. Erst gegen Ende 2023 sei eine der zulassungsrelevanten Phase-3-Studien zum potenziellen Xarelto-Nachfolger Asundexian gefloppt; es sei um Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko gegangen.Auch beim Augenheilmittel Eylea, dem zweiten Kassenschlager hinter Xarelto, laufe der Patentschutz peu à peu aus. Damit öffne sich der Markt für die Biosimilar-Konkurrenz.Anleger bleiben daher weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link