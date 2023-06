Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,38 EUR +0,71% (16.06.2023, 13:00)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,34 EUR +1,02% (16.06.2023, 12:44)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (16.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe einen weiteren Streit in der Causa Glyphosat in den USA beigelegt. Hierfür nehme Bayer einen einstelligen Millionen-Dollar-Betrag in die Hand. Indes arbeite sich der Blue Chip wieder peu à peu nach oben - ein charttechnischer Befreiungsschlag lasse allerdings weiter auf sich warten.Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft habe sich mit Bayer Cropscience und Monsanto gegen eine Zahlung von 6,9 Millionen US-Dollar auf einen Vergleich in der Sache um angeblich falsche Werbung für Roundup geeinigt, berichte Dow Jones News. Der Vergleich verpflichte Bayer und Monsanto unter anderem dazu, unverzüglich jegliche Werbung zu entfernen oder einzustellen, in der Roundup-Verbraucherprodukte, die Glyphosat enthalten würden, als sicher, ungiftig oder risikofrei für Bestäuber und andere Wildtiere dargestellt würden, zitiere das Medium die Staatsanwaltschaft."Pestizide können die Gesundheit unserer Umwelt ernsthaft schädigen und stellen eine tödliche Bedrohung für die Tierwelt dar, einschließlich Bestäubern und anderen für die Landwirtschaft wichtigen Arten", zitiere Dow Jones News die Generalstaatsanwältin Letitia James. "Es ist wichtig, dass die Pestizidunternehmen - auch und gerade die mächtigsten - die Verbraucher ehrlich über die Gefahren ihrer Produkte aufklären, damit diese verantwortungsvoll eingesetzt werden können".Die Causa Glyphosat habe viele gute Entwicklungen im Bayer-Konzern in den vergangenen Jahren überschattet. Kein Wunder, dass die Aktie seit der milliardenschweren Monsanto-Übernahme nicht in die Gänge gekommen sei. Für frischen Schwung solle indes der neue CEO des Unternehmens sorgen: Bill Anderson. Der erfahrene Pharma-Manager habe vor gut zwei Wochen den Vorstandsvorsitz beim DAX-Konzern übernommen.Charttechnisch drängt sich bei der Aktie allerdings immer noch kein Einstieg auf. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: