Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,38 EUR -0,47% (10.03.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,70 EUR -0,55% (10.03.2023, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (11.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Glyphosat-Klagen, Wechsel auf dem Chef-Posten, mögliche Aufspaltung des DAX-Konzerns - so würden die Hauptthemen lauten, für die sich viele Bayer-Anleger interessieren würden. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe der erste Analyst, der in der Telefonkonferenz dem Bayer-Management eine Frage habe stellen dürfen, zu einer anderen Angelegenheit etwas wissen wollen.Verwunderlich sei das nicht, schließlich dürften die meisten Fakten zu den oben genannten Themen bekannt sein, während sich gleichzeitig viel beim Leverkusener Konzern in operativer Hinsicht tue, das die Quartalsergebnisse beeinflusse. Michael Leuchten von der UBS habe sich u.a. für eine Auskunft von Stefan Oelrich, Bayer-Vorstandsmitglied und Chef der Pharma-Sparte, interessiert. Leuchten habe wissen wollen: "Was war im vierten Quartal los? Sie waren auf dem besten Weg, Ihre Umsatzprognose zu erfüllen, und dann gab es einen Rückgang. Warum passierte das plötzlich?"Oelrichs Antwort: Im vierten Quartal seien einige außergewöhnliche Effekte zu beobachten gewesen. Unter anderem habe es im Dezember und "offen gesagt auch im Januar eine extrem schwache Nachfrage in China" gegeben, da viele Menschen wegen ihrer Covid-Infektionen zu Hause geblieben seien. "Wir hatten in unserer eigenen Belegschaft eine überwältigende Anzahl von Mitarbeitern, die in diesen beiden Monaten von der Krankheit betroffen waren, und das könnte ein gutes Spiegelbild dessen sein, was in dem Land geschah" - und die mangelnde Nachfrage erklären. Hinzu komme eine "anhaltende Schwäche" des Geschäftsbereichs Women's Healthcare in den USA im vierten Quartal.Positiv aus Anlegersicht: Zumindest die Corona-Infektionen in China dürften erst mal durch sein. Selbst Chinas Führung solle überrascht gewesen sein, dass mit dem Fallenlassen der Lockdown-Maßnahmen die Ausbreitung von Infektionen bereits im Januar ihren Höhepunkt überschritten habe, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BayerDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.