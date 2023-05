Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen.



Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (11.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum ersten Quartal 2023 knicke die Aktie von Bayer zur Stunde um rund sieben Prozent ein. Neben den verfehlten Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis drücke vor allem der vorsichtige Ausblick auf die Stimmung unter den Marktteilnehmern. Auch charttechnisch sei das Papier nun merklich angeschlagen.Der Umsatz sei im ersten Quartal im Jahresvergleich leicht auf 14,4 Milliarden Euro gefallen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei knapp 15 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro gesunken. Analysten hätten hier im Mittel mehr erhofft. Der Gewinn sei um ein Drittel auf knapp 2,2 Milliarden Euro gesunken.Bayer kalkuliere für das laufende Jahr um Effekte aus Wechselkursveränderungen bereinigt und damit auf Basis der monatlichen Durchschnittskurse 2022 mit einem Umsatz von 51 bis 52 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) solle auf dieser Basis 12,5 bis 13 Milliarden Euro erreichen.Mit Blick auf das restliche Jahr zeige sich Bayer verhalten. Wenngleich die Leverkusener den Konzernausblick bestätigen würden, stelle die Gesellschaft nur die "Zielerreichung im unteren Bereich der Bandbreiten" in Aussicht. Jefferies-Experte Charlie Bentley habe vor allem das hinter den Analystenschätzungen zurückgebliebene operative Ergebnis der Pharmasparte moniert. Umsatzrückgänge habe Bayer unter anderem beim Top-Seller Xarelto verbucht, der in den kommenden Jahren sukzessive seinen Patentschutz verliere.Aus charttechnischer Sicht teste die Bayer-Aktie nun die breite Unterstützungszone knapp unter der Marke von 55 Euro. In diesem Bereich verlaufe auch die wichtige 200-Tage-Linie. Falle die Aktie nachhaltig unter diese Marke, drohe ein Rutsch bis zur Support-Zone bei 50 Euro.Investierte Anleger beachten aufgrund des Chartbildes den Stopp bei 48 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link