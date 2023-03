Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Zum 1. Juni übernehme der neue Bayer-CEO William Anderson das Ruder vom glücklosen Werner Baumann. Bei der Bayer-Aktie sei von den Vorschusslorbeeren, die es nach der Ankündigung der Personalie gegeben habe, nichts mehr zu spüren. Die Herausforderungen für Anderson seien auch durchaus vielfältig. Vor allem müsse Anderson den Aktienkurs wieder auf Vordermann bringen. Nur so würden sich die aktivistischen Investoren zufriedenstellen lassen. Es sei durchaus denkbar, dass er dazu auf die vielfach geforderte Zerschlagung des Leverkusener Konzerns oder zumindest die Abspaltung einzelner Bereiche setze. Alleine das Consumer-Health-Geschäft könnte rund 40% der Bayer-Marktkapitalisierung abdecken - zudem würde Anderson mit einem solchen Schritt klare Kante zeigen und gleichzeitig Zeit gewinnen.Außerdem müsse Anderson das Thema Glyphosat endlich abschließen. Bayer habe bei hier zuletzt zwar Fortschritte gemacht, doch noch immer verfolge der Monsanto-Schrecken den DAX-Riesen. Erst wenn die Problematik abgeschlossen sei, dürften Anleger wirklich wieder Vertrauen schöpfen.Die dritte große Herausforderung awi die Medikamenten-Pipeline. Bei den Kassenschlagern Xarelto und Eylea würden die Patente auslaufen, neue Medikamente müssten dies kompensieren. Zuletzt habe es hier etwa gute Nachrichten vom Prostatakrebs-Medikament Nubeqa gegeben. Anderson müsse hier weitere Erfolge liefern, die Pipeline von Bayer sei allerdings durchaus vielversprechend.Der schwache Ausblick auf 2023 habe die Bayer-Aktie zuletzt belastet. Von der Euphorie rund um den Chefwechsel sei nicht mehr viel zu spüren. Dennoch: Anderson habe die Chance, Bayer neu zu beleben - er müsse sie nur nutzen. Anleger könnten darauf setzen, dass dies gelinge, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2023)