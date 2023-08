Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,36 EUR +0,50% (10.08.2023, 08:46)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,02 EUR -0,57% (09.08.2023)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung. Die innovativen Produkte tragen zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung bei. Bayer hilft, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern und zu heilen. Ebenso will Bayer eine zuverlässige Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie pflanzlichen Rohstoffen sicherstellen - stets mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Die Vision des Unternehmens lautet: "Health for all, hunger for none" - Hunger beenden, ein gesundes Leben für alle ermöglichen und dabei Ökosysteme schützen. Dazu will Bayer beitragen und dafür steht der Unternehmenszweck "Science for a better life". (10.08.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Volumenmaximum bremst die Kurse - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) konnte die gestrigen Intraday-Gewinne nicht über die Ziellinie bringen und gab zum Xetra-Schluss 0,6% auf 52,02 EUR ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Test des Dezember-Tiefs bei 48,31 EUR sei die Bayer-Aktie Anfang Juli nach oben gedreht. Dabei hätten die Notierungen innerhalb eines Monats 11,4% zugelegt und seien in der Spitze am 1. August bis auf 53,80 EUR gestiegen. Der Ausbruch über das Volumenmaximum habe jedoch nur kurz gewährt, denn in den folgenden Sitzungen hätten die Kurse wieder zurückgesetzt. Zwar sei am Dienstag ein weiterer Anstiegsversuch unternommen worden, allerdings seien die Papiere erneut nicht über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 hinausgekommen.Ausblick: Bei der Bayer-Aktie könnte nach dem Rücksetzer im zweiten Quartal nun ein charttechnischer Boden Kontur annehmen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite habe das Volumenmaximum zwischen 53,25 EUR und 53,50 EUR durch das aktuelle Wochenhoch bei 53,32 EUR an Bedeutung gewonnen. Gelinge dort der Break, müssten die Notierungen oberhalb von 53,80 EUR auf ein neues August-Top steigen, bevor der doppelte Widerstand aus GD100 (54,30 EUR) und GD200 (54,51 EUR) in den Fokus rücken würde. Einen Trendwechsel am langfristigen Durchschnitt vorausgesetzt, wäre ein Hochlauf an die Hürden bei 55,94 EUR (September-Hoch) oder 56,39 EUR (November-Top) möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: