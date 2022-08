Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,95 EUR +0,48% (26.08.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,55 EUR +2,02% (25.08.2022)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (26.08.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Volumenmaximum als Sprungbrett? - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) hat in den vergangenen Monaten einen volatilen Verlauf erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Als zwischenzeitlich bester DAX-Wert im ersten Semester geführt, hätten zuletzt negative Tendenzen das Kursgeschehen dominiert. Dabei seien die Papiere vom Juni-Top bei 67,49 EUR zunächst an die 200-Tage-Linie zurückgerutscht, hätten anschließend im Juli/August ein kleines Doppelhoch ausgebildet und seien dann vor drei Wochen mit einem Tagesverlust von 7,0% unter das Volumenmaximum gefallen. Das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im März 2009 habe die Aktie mittlerweile aber nicht nur zurückerobern können, sondern sich gestern von diesem Bereich auch nach oben abdrücken würden. Dabei hätten zum Handelsschluss ein Plus von 2,0% und der zweite Platz im DAX-Tableau zu Buche gestanden.Ausblick: Am 11. August hätten die Kurse das November-Top bei 51,84 EUR erfolgreich auf den Prüfstand gestellt und sich von dort aus zurück an die Volumenspitze geschoben. Nach einem neuntägigen Seitwärtslauf könnten auf diesem Niveau nun neue Impulse greifbar werden.Das Long-Szenario: Um die Schiebephase vollständig nach oben aufzulösen, sollten die Papiere per Schlusskurs über das Verlaufshoch vom 16. August bei 55,00 EUR steigen. Darüber hätten die Kurse dann Platz für einen Hochlauf an das Februar-Top bei 55,74 EUR, das zusammen mit der 200-Tage-Linie bei 56,00 EUR eine Barriere bilde. Zudem verlaufe bei 56,46 EUR aktuell die kurzfristige 50-Tage-Linie, weshalb es mehrere Versuche für einen erfolgreichen Break benötigen könnte. Gelinge indes der Sprung über diese Hürde, wäre ein Anstieg - über das 2021er Jahreshoch bei 57,73 EUR hinweg - bis zum kleinen Doppelhoch bei 59,36/59,41 EUR und damit bis zur 60er Marke möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: