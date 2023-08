Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein Life-Science-Unternehmen mit weltweit führenden Geschäften auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im August 2019 habe Bayer bei BlueRock Therapeutics die volle Kontrolle übernommen und sich damit unter anderem den Zugriff auf ein spannendes Parkinson-Programm gesichert. Auch wenn sich die Therapie Bemdaneprocel noch in einer frühen Phase der klinischen Entwicklung befinde, stimme die jüngste Meldung positiv.Laut Bayer habe die klinische Phase-1-Studie mit Bemdaneprocel, eine aus Stammzellen gewonnene Therapie, das primäre Ziel erreichen können und demnach die Sicherheit und Verträglichkeit der Therapie bei allen zwölf Teilnehmern der Niedrig- und Hochdosiskohorten gezeigt, ohne dass schwere unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Bemdaneprocel innerhalb eines Jahres gemeldet worden seien. Weitere Details habe Bayer auf einem Fachkongress in Kopenhagen vorgestellt."Die Daten aus dieser Open-Label-Phase-I-Studie sind äußerst ermutigend", so Claire Henchcliffe, eine der leitenden Prüfärztinnen der Studie. "Auch wenn es sich um eine kleine Open-Label-Studie handelt, ist das Erreichen der primären Ziele der Studie hinsichtlich Sicherheit und Verträglichkeit, zusammen mit den ersten Verbesserungen der klinischen Befunde, ein großer Schritt nach vorn."Bayer fühle sich nach den Daten bekräftigt, dass die Therapie zur Behandlung der Parkinson-Krankheit beitragen könne. Die Leverkusener würden nun eine Phase-2-Studie planen, die in der ersten Jahreshälfte 2024 mit der Patientenrekrutierung beginnen solle. Auch die US-Gesundheitsbehörde FDA sehe offenbar Potenzial für den Ansatz: Bereits 2021 habe die Behörde der Therapie den sogenannten "Fast-Track-Status" erteilt.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 46 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.