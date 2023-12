Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach schlechten Neuigkeiten in der Causa Glyphosat und einem Studienflop mit dem großen Hoffnungsträger Asundexian hätten mehrere Analysten ihre Kursziele respektive Schätzungen für das DAX-Unternehmen überarbeitet. "Der Aktionär" zeige auf, was die Experten nun im kommenden Jahr von den Leverkusenern erwarten würden.Laut den bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten werde ausgehend von einem erwarteten Umsatz in Höhe von 47,8 Milliarden Euro für 2023 ein leichter Zuwachs auf 48,3 Milliarden Euro für 2024 prognostiziert. Ein ähnliches Bild zeige sich bei den EBITDA-Schätzungen: Hier werde ein moderates Plus von 10,7 Milliarden Euro auf 10,9 Milliarden Euro im kommenden Jahr gerechnet.Unter dem Strich werde allerdings mit einem Gewinneinbruch kalkuliert. So würden die Analysten im Durchschnitt derzeit davon ausgehen, dass der bereinigte Gewinn je Aktie von 6,03 Euro im Geschäftsjahr 2023 auf 5,80 Euro im kommenden Jahr sinken solle. 2025 hingegen werde wieder mit einer deutlichen EPS-Steigerung auf 6,32 Euro gerechnet.Generell bleibe festzuhalten, dass Bayer mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sei. So würden die beiden umsatzstärksten Produkte der Pharma-Division, der Blutverdünner Xarelto und das Augenheilmittel Eylea, sukzessive ihren Patentschutz verlieren. Die daraus resultierende Patentklippe sollte unter anderem mit Asundexian geschlossen werden. Große Hoffnung ruhe nun vor allem auf anderen neuartigen Produkte wie dem Prostatakrebsmedikament Nubeqa."Der Aktionär" gehe davon aus, dass der ein oder andere Analyst in den kommenden Wochen die Schätzungen noch revidieren werde. Klar sei: Bayer-Chef Bill Anderson habe viele Baustellen zu bewältigen. Auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag im März müsse der Manager eine überzeugende Strategie vorlegen.Anleger bleiben vorerst beim DAX-Wert weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link